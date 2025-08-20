Customer Service Representative till Kungälv!
2025-08-20
Vi söker dig som brinner för god service och trivs i en kundnära roll! Du sköter kundtjänst och har en koordinerande roll inom mellan kund, sälj och produktion. Lindström Group erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa både som person och i din yrkesroll!
Om Lindström/Comforta
Lindström Group är ett av Europas ledande textilserviceföretag med över 175 års erfarenhet. Med över 5 000 engagerade medarbetare i 24 länder erbjuder Lindström ansvarsfulla och lättanvända textiltjänster såsom arbetskläder, skyddskläder, mattor, hotelltextilier och industriprodukter till kunder inom olika branscher. Våra tjänster inkluderar allt från behovsanalys och inköp till tvätt, leverans och återvinning, med stort fokus på kundnöjdhet och miljö. Vår verksamhet präglas av våra värdeord: Lönsam tillväxt, Ansvarstagande, Långsiktiga kundsamarbeten och Entusiasm och kunskapsglädje.
Mer information och personalförmåner ges vid intervjutillfälle.
Om rollen
I rollen som Customer Service Representative kommer du ingå i ett litet team där du jobbar nära produktionschef samt övriga säljteam. Du arbetar främst inne på kontoret och tar emot kundärende via telefon och mejl. Du fungerar som spindeln i nätet, du är länk mellan kund, sälj och produktion. Ditt fokus är att skapa hög kundnöjdhet genom lyhörd kundservice!
Dina arbetsuppgifter består av:
• Ta emot samtal och mejl från kunder, i vissa fall kontakta kunder för att delge information/ följa upp
• Hanterar kundens frågor om exempelvis logistik, avtal, beställningar
• Genomföra kundnöjdhetsundersökningen
• Kundbesök vid behov, exempelvis för att kontrollera lager hos kund
• Uppdatering av kundinformation i system
• Hantera fakturering till kund, hantera följesedlar och övrig dokumentation
Beroende på din bakgrund utformas upplärning, du kommer arbeta med nära stöd från Customer Service på företagets andra orter. I denna tjänst kommer du bli del av ett nybyggt kontor/ produktion i Kungälv.

Publiceringsdatum: 2025-08-20

Profil
För att passa i rollen som Customer Service Representative ser vi att du är trivs i serviceyrket och har viss arbetserfarenhet inom service/ kundtjänst/ försäljning. Du är en positiv problemlösare med god kommunikativ förmåga. Ordning och reda kommer naturligt för dig. Du står stabilt och kan både vara inlyssnande mot kund samtidigt som du står på dig vid behov!
Skallkrav
• Minst två års arbetserfarenhet inom kundtjänst, serviceyrke
• Körkort
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande
• Det är starkt meriterande om du tidigare arbetat i hotell/ restaurangbranschen
• Systemkunskap inom lager/ orderhantering, CRM
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du bli anställd direkt hos Lindström Group AB.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och två intervjuer tillsammans med chefer på Lindström.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsvillkor
Start: Hösten 2025/ enl. ö.k
Placeringsort: Göteborg, Kungälv.
Arbetstider: Kontorstid, flexibel arbetstid
Omfattning: Heltid
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51099_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Rebecca Anderson rebecca.anderson@framtiden.com Jobbnummer
9468181