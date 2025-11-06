Customer Service Coordinator till teknikbolag
2025-11-06
Om tjänsten Vi söker till vår kund en Customer Service Coordinator som kommer att ansvara för hela ordercykeln, från offert och beställning till leverans. Tjänsten innebär ett nära samarbete med säljteamet och andra avdelningar för att säkerställa en förstklassig kundupplevelse. Du kommer att hantera kundärenden, administrera beställningar och leveranser samt stödja företaget med att förbättra processer och flöden.
I denna roll kommer du att vara anställd av Wrknest och arbeta som konsult hos kunden, ett teknikbolag med fokus på innovativa lösningar och hög servicekvalitet.
Dina framtida arbetsuppgifter I rollen som Customer Service Coordinator kommer du att:
Säkerställa en hög kundupplevelse genom att stödja och kommunicera med kunder via telefon, e-post och chatt.
Ansvara för orderhantering, inklusive skapande av offerter, uppföljning av leveranser och kontohantering.
Koordinera provutrustning, inklusive leveranser, returer och rapportering av nyckeltal.
Assistera med reparationer, fakturering, returer och kreditnotor i samarbete med finansavdelningen.
Bidra till att förbättra och uppdatera interna processer.
Vi söker dig som För att lyckas i denna roll bör du ha:
Gymnasieutbildning.
Minst 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kundservice eller orderhantering.
Goda kunskaper i Microsoft Office och erfarenhet av ERP-system, gärna Visma Proceedo och Salesforce.
Vi ser också att du är en lagspelare med god organisationsförmåga och en stark känsla för kundfokus.
Övrig information
Start: Omgående.
Plats: Stockholm.
Omfattning: Heltid, arbetstider 08:00-17:00.
Anställningsform: Visstid, 9 månader med möjlighet till förlängning.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
