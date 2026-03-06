Customer Monitoring Specialist, sommarvikariat (natt)!
See a different world.
Securitas Technology är Securitas-koncernens satsning på framtidens säkerhet. Vi är ett innovativt och teknikfokuserat företag som erbjuder de mest moderna säkerhetstekniska lösningarna till våra företagskunder. Idag är vi 13 000 kompetenta medarbetare placerade i 40 olika länder. Genom att arbeta på Securitas Technology har du möjlighet att växa i en global organisation samtidigt som du bidrar till att skapa en tryggare miljö för människor runt om i världen.
Vi på Securitas Technology söker dig som drivs av att ge den bästa servicen till våra kunder. Nu söker vi sommarvikarier till vår larmcentral. Letar du efter ett jobb där du får göra stor skillnad samtidigt som du får nytta av både dina system-skills och sociala egenskaper? Då kan rollen som Customer Monitoring Specialist hos oss på Securitas Technology vara ditt nästa jobb!
Arbetsuppgifter och ansvar
I rollen som Customer Monitoring Specialist arbetar du på vår larmcentral med kundkontakter via telefon, chatt och e-post. Du ansvarar för att hantera säkerhetsklassade kundärenden via vårt ärendehanteringssystem. Du agerar rådgivande och proaktivt i dialog med våra kunder och samarbetspartners.
Tjänsten är heltid natt enligt 5:2- och/eller 5:4-schema under sommaren. Arbetspassen varierar i längd och är förlagda mellan kl. 18.00-07.00.
Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens eller motsvarande arbetslivserfarenhet relevant för rollen.
• Tidigare erfarenhet av service och kundkontakt.
• God förmåga att lära och arbeta effektivt i system och andra digitala arbetsverktyg.
• Grundläggande säkerhetsförståelse.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som i skrift, då båda språken används i arbetet.
• Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande roller där ärendehantering både via telefoni och mail varit en förekommande del i arbetet.
För att passa i rollen tror vi att du känner igen dig i nedan egenskaper:
• Du är prestigelös och skicklig på att bygga relationer, både internt och externt.
• Du har en hög flexibilitet och är skicklig på att anpassa dig till förändringar samt lösa problem på ett effektivt sätt även under tidspress.
• Du älskar att ta ansvar och motiveras av att leverera den bästa lösningen till kund.
• Du är en lagspelare som aktivt bidrar till teamets framgång.
Varför ska du välja Securitas Technology?
Hos oss på Securitas Technology får du arbeta med högsäkerhetslösningar, den nyaste teknologin och några av de mest spännande kunderna i branschen. Våra kunder väljer oss eftersom vi ligger i framkant med våra tekniska säkerhetslösningar på marknaden.
Vi erbjuder dig!
• Bli en del av en av Sveriges mest avancerade larmcentraler där du får bidra i vårt arbete att göra världen till en tryggare plats.
• Möjlighet att arbeta i team bestående av kollegor från olika bakgrunder, vilket ger dig stor möjlighet till kunskapsutbyte.
• Motiverade ledare som belönar ambition och värdesätter din yrkesmässiga utveckling i syfte att du ska nå din fulla potential.
• Onboarding och utbildning som innebär att vi matchar din kompetens till rollen, för att du på bästa sätt ska känna dig trygg när du axlar din nya roll hos oss.
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte.
Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef Lina Ilmrud lina.ilmrud@securitas.com
Rekryterande chef Filip Johnsson filip.johnsson@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen) christer.persson@securitas.com
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här. Ansök idag - och See a different world!
För denna tjänst krävs svenskt medborgarskap, godkänd säkerhetsprövning och bakgrundskontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
