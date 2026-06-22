Customer Lead System Engineer
Saab Aktiebolag / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-22
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som Customer Lead System Engineer har du det tekniska huvudansvaret i våra kundprojekt. Du fungerar som den centrala länken som koordinerar tekniska frågeställningar mellan olika plattformar och konfigurationsteam för att säkerställa att vi levererar rätt lösning till kunden.
I rollen kommer du att:
Ansvara för kravställning, designgranskningar och synkronisering mellan olika tekniska team
Stötta tidigt inom kundprogrammen genom att genomföra GAP-analyser för att identifiera vad som behöver utvecklas eller uppdateras med hänsyn till befintlig kundbas
Omsätta systemdesign och gränssnitt till tydlig, teknisk dokumentation.
Arbeta systematiskt med kravhantering och spårbarhet i tätt samarbete med kundprojektledare och applikationsingenjörer.
I den här rollen får du en djup förståelse för helhetssammanhanget i våra system. Du kommer också få möjlighet att resa och träffa våra kunder ute i världen. Längden och frekvensen på resorna varierar beroende på projektets fas och kund. Publiceringsdatum2026-06-22Profil
För att trivas i rollen är du en person som genuint uppskattar kontakt med andra människor och har förmågan att bygga förtroende. Du är trygg i att hantera flera parallella processer och lockas av möjligheten att resa i tjänsten. Du har en naturlig fallenhet för att läsa in dig på komplex information och strukturera upp den på ett begripligt sätt. Som person är du drivande och initiativtagande och när frågor uppstår söker du aktivt svar för att komma framåt.
Du kombinerar din tekniska förståelse med en affärsmässig inställning. Det innebär att du är lyhörd för kundens behov samtidigt som du är kostnadsmedveten och förstår affärsnyttan i de beslut som fattas. Samarbete är en nyckelfaktor då du blir del av ett team med andra i samma roll, där ni utbyter erfarenheter och tillsammans hjälps åt för att på bästa sätt stötta kundprojekten.
För att lyckas i rollen har du:
Tidigare arbetslivserfarenhet som vi bedömer som relevant för rollen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Relevant teknisk utbildning, exempelvis högskole- eller civilingenjör.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
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561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9972232