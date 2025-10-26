CRO Specialist - driv konvertering och digital tillväxt
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad CRO Specialist som vill ta en central roll i att optimera våra digitala flöden och maximera konvertering på högsta nivå.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som CRO Specialist blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara analysera data, utan också driva utvecklingen av hur vi optimerar kundresan och säkerställer högsta möjliga konverteringsgrad i allt vi gör.
Dina ansvarsområden:
Utveckla och implementera strategier för konverteringsoptimering (CRO) över våra olika varumärken.
Genomföra A/B-tester, användartester och analys för att förbättra kundresan och öka konverteringar.
Arbeta nära marknadsteamet för att säkerställa datadriven optimering i alla digitala kampanjer.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group som en ledande aktör digitalt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med rapporter, insikter och rekommendationer kopplade till konverteringsarbete och digital tillväxt.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara har tekniska färdigheter, utan även förmågan att tänka strategiskt kring konverteringsoptimering och digital tillväxt. Du är van att ta ansvar, leverera i högt tempo och vill vara med på en expansiv resa
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av CRO, digital analys eller konverteringsoptimering, gärna från byrå eller större marknadsavdelning.
Mycket goda kunskaper i analys- och testverktyg (t.ex. Google Analytics, Google Optimize, Hotjar eller liknande).
Erfarenhet av att genomföra A/B-tester och arbeta med hypotesdriven utveckling.
Förmåga att anpassa optimeringar för olika målgrupper, kanaler och digitala flöden.
Hög analytisk nivå kombinerad med affärsförståelse och känsla för användarbeteende.
Dokumenterade resultat av tidigare optimeringsprojekt.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella optimeringsprojekt.
Erfarenhet av att analysera användarbeteenden och omvandla insikter till konkreta optimeringar som ökar konverteringar.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna analys- och optimeringsverktyg.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett datadrivet och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vårt arbete med konverteringsoptimering framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett mer omfattande arbetsprov kopplat till CRO och digital optimering. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på tidigare projekt eller resultat tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom datadriven konverteringsoptimering. Ersättning
