Country Manager Denmark
BidWise Consulting AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BidWise Consulting AB i Malmö
Country Manager Denmark
BidWise Consulting rekryterar för en konfidentiell kund.
Vi söker nu en Country Manager som vill bygga upp och etablera den danska marknaden för ett snabbväxande nordiskt techbolag.
Det här är en unik möjlighet för dig som drivs av att skapa affärer, bygga marknader och på sikt leda ett lokalt team. Du blir den första personen på plats i Danmark och får en central roll i bolagets fortsatta expansion i Norden.
Om rollen
Det här är en kommersiell nyckelroll med stort eget ansvar.
Du kommer att ansvara för att etablera bolagets närvaro på den danska marknaden och driva hela försäljningsprocessen från första kontakt till signerat avtal. Rollen passar dig som kombinerar en stark huntermentalitet med ett entreprenöriellt mindset och som motiveras av att bygga något långsiktigt.
På sikt finns möjlighet att bygga upp och leda den danska verksamheten.
Placering kan vara i Malmö eller Köpenhamn med en flexibel hybridmodell.
Dina ansvarsområden
Bygga upp och utveckla den danska marknaden
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter
Prospektera, boka möten och driva egen försäljningspipeline
Ansvara för hela säljprocessen från första kontakt till signerat avtal
Bygga relationer med beslutsfattare såsom VD, CFO, HR-chefer, inköpsansvariga och andra nyckelpersoner
Representera bolaget vid nätverk, mässor och branschevent
Bidra med marknadsinsikter och kommersiell strategi
Arbeta strukturerat i CRM-system och följa upp försäljningsaktiviteter
På sikt vara med och bygga upp ett lokalt team i Danmark
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av komplex B2B-försäljning
Har dokumenterad erfarenhet av nykundsbearbetning och outbound-försäljning
Är van att själv skapa affärsmöjligheter genom prospektering, cold calling och mötesbokning
Har erfarenhet av att driva komplexa affärer med flera beslutsfattare
Har ett tydligt affärsdriv och dokumenterade försäljningsresultat
Talar flytande danska och engelska
Svenska är meriterande
Vi tror att du
Är en naturlig hunter som älskar att vinna nya affärer
Trivs med att bygga från grunden
Har ett entreprenöriellt förhållningssätt
Är självgående och tar stort ansvar för resultat
Har potential att växa in i en framtida ledarroll
Bolaget erbjuder
Möjlighet att bygga upp en ny marknad från grunden
En nyckelroll i ett växande nordiskt techbolag
Stor frihet och möjlighet att påverka
Tydlig utvecklingsväg mot ledarskap
Hybridarbete med utgångspunkt från Malmö eller Köpenhamn
Fast lön om 45 000–50 000 kr per månad beroende på erfarenhet
Attraktiv provisionsmodell kopplad till prestation och resultatPubliceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan till BidWise Consulting. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobb@bid-wise.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BidWise Consulting AB
(org.nr 559578-9016)
Skeppsbron 1 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Kontakt
Founder & Head of Executive Search
Setti Del setti.del@bid-wise.se Jobbnummer
9972891