Copywriter/digital kommunikatör vik - HK
Scorett Footwear AB / Marknadsföringsjobb / Varberg Visa alla marknadsföringsjobb i Varberg
2026-01-23
Vi letar efter dig som sprudlar av kreativitet och passion för ordens magi!
Är du en mästare på att skapa nyhetsbrev som trollbinder och har ett öga för detaljer som får text och bild att glänsa, då vill vi höra från dig! Som copywriter/digital kommunikatör på Scorett är du bl.a. ansvarig över all kommunikation för Scorettgruppens kundklubb Club Solemate. Exempel på arbetsområden är:
Trolla fram magiska nyhetsbrev för Club Solemate som får våra medlemmar att längta efter nästa utskick.
Gräva djupt i innehållsanalyser och följa upp dina egna fantastiska verk för att ständigt utveckla både dig och Club Solemate.
Skapa kampanjtexter som får hjärtan att slå snabbare, i samarbete med Scoretts art directors.
Ta kommandot som vår LinkedIn- och My Newsdesk-guru, tillsammans med vår marknadschef, och sätta en sprudlande kommunikationsstrategi i verket.
Hos oss jobbar du tätt ihop med vår CRM-ansvarige och blir en del av vårt fantastiska marknads- och e-handelsteam som idag består av 11 passionerade personer. Du rapporterar direkt till vår e-handelschef och tillsammans skapar vi magi!
Bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort grafiskt intresse och har lätt för att ta till dig ett varumärke och översätta det till bild och text. Du brinner för att skriva anpassad copy beroende på kommunikationsplattform och känner dig trygg i rollen som kommunikatör. Du är prestigelös och har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är mån om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete. Vidare uppskattar du att arbeta i en omväxlande och mycket tempofylld miljö. Vi tror att du har följande praktiska erfarenheter:
Du är nyutexaminerad eller i början av din karriär inom marknad/e-handel.
Du är en mycket god skribent och har en känsla för färg och form
Du har kunskaper inom CRM-system och det är meriterande om du tidigare jobbat i Voyado
Du är van att arbeta både analytiskt och kreativt
Du har goda kunskaper i flertalet av Adobes program, främst Photoshop
Det är meriterande om du har erfarenhet av retail och mode
Du är en trygg person och en lagspelare
Tjänsten
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledighet mellan april 2026 till maj 2027.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta e-handelschef på vidar.tiren@scorett.se Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Placeringsort är på huvudkontoret i Varberg
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scorett Footwear AB
(org.nr 556350-7747)
432 32 VARBERG Jobbnummer
9702573