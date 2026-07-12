Copywriter
Iser AB / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-07-12
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Sidequesters.co är en av Sveriges ledande plattform för svenskar som söker arbete utomlands. Vi samarbetar med arbetsgivare i hela världen och hjälper varje månad tusentals personer att hitta arbete i allt från europeiska storstäder till avlägsna öar och turistorter. Genom jobberbjudanden, guider och praktisk information vill vi förenkla vägen till ett liv och en karriär utanför Sveriges gränser.
Vi befinner oss i en fas av tillväxt och söker nu en skicklig och engagerad copywriter som vill vara med och stärka vårt redaktionella och marknadsföringsrelaterade innehåll.
Om rollen
Som copywriter hos oss ansvarar du för att skapa innehåll som väcker intresse, informerar och stärker vårt varumärke. Du kommer att arbeta tätt med vårt team för att säkerställa att allt innehåll är relevant, målgruppsanpassat och i linje med vår kommunikationsstrategi.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Produktion av artiklar om arbetsliv och boende utomlands
Formulering av jobbannonser och arbetsgivarpresentationer
Redaktionellt SEO-optimerat innehåll för webbplatsen
Textproduktion till nyhetsbrev, kampanjer och sociala medier
Bidra till utvecklingen av innehållsstrategi och idéarbete
Följa upp resultat och anpassa innehåll baserat på analysPubliceringsdatum2026-07-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska
Dokumenterad erfarenhet av copywriting, content creation eller journalistik
Förståelse för målgruppsanpassning och tonalitet
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och mot deadline
Ett intresse för arbetsmarknad, kultur och resor utomlands
Grundläggande kunskaper i SEO och digital marknadsföring (meriterande men inte ett krav)
Erfarenhet av att arbeta i WordPress, Google Workspace, Mailchimp eller liknande verktyg är meriterande.
Vad vi erbjuder
Flexibelt distansarbete med frihet att arbeta varifrån du vill
Möjlighet att själv påverka arbetstider och omfattning
Ett varierande och utvecklande uppdrag i en växande verksamhet
Löpande uppdrag med möjlighet till långsiktigt samarbete
Ett engagerat team med korta beslutsvägarSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan.
Endast CV behövs. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@sidequesters.co Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iser AB
(org.nr 559429-0164), https://www.utomlandsjobb.se/jobba-utomlands
831 30 ÖSTERSUND Arbetsplats
Distans Jobbnummer
10000394