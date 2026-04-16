Controller (Vikarie)
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen / Controllerjobb / Eskilstuna Visa alla controllerjobb i Eskilstuna
2026-04-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen i Eskilstuna
Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till god ekonomisk styrning i en kommun med höga ambitioner?
Nu söker vi dig med ekonomisk utbildning som vill vara med och skapa hållbara förutsättningar för både medarbetare och invånare i Eskilstuna kommun. Bokslut och analys är en del av Serviceförvaltningen, Eskilstuna kommuns gemensamma serviceorganisation. Enheten består av 30 medarbetare inklusive arbetsledare och enhetschef. Vårt uppdrag är att ge ett professionellt, likvärdigt och verksamhetsnära stöd till kommunens förvaltningar.
Vi arbetar med tydligt fokus på verksamhetsutveckling, kvalitet och ständiga förbättringar. Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat där samarbete, delaktighet och ansvar är en naturlig del av vardagen. Arbetet är självständigt och utvecklande, med möjlighet att planera och prioritera utifrån verksamhetens behov.
Arbetsuppgifter
Som controller har du en central roll i kommunens ekonomiprocesser. Du arbetar med budget- och prognosarbete, analys och uppföljning samt redovisning och bokslut. Uppdraget innebär både operativt arbete och ett utvecklingsfokus där du bidrar till att förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner.
Du arbetar konsultativt gentemot chefer och kollegor i ekonomirelaterade frågor och skapar trygghet genom att ge god överblick och beslutsunderlag. Rollen innebär nära samarbete och löpande dialog med ekonomichefer, verksamhets- och enhetschefer inom kommunens olika förvaltningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad kandidatexamen om minst 180 hp inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis civilingenjör inom industriell ekonomi eller motsvarande. Du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i en rådgivande eller konsultativ roll.
Du är van att arbeta analytiskt med budget, prognos, uppföljning och analys, och har god förmåga att omsätta siffror och underlag till tydliga beslutsstöd för chefer och verksamhet. Du har även goda IT- och analyskunskaper samt förmåga att arbeta datadrivet och hantera större datamängder. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet samt har arbetat i system som Hypergene och/eller Agresso/Unit4.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en stark analytisk förmåga och trivs med att fördjupa dig i detaljer, samtidigt som du kan lyfta blicken och se helheten. Du är flexibel och anpassningsbar i ditt arbetssätt och har lätt för att hantera förändrade förutsättningar och nya behov.
Du är förändringsbenägen och ser utveckling som en naturlig del av ditt uppdrag. Med ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt skapar du förtroende, samarbetar väl med andra och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt, processer och rutiner.
Tjänsten är ett vikariat på ett år. Vi ser det som en fördel om du har möjlighet att påbörja anställningen den 1 augusti 2026.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261159".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Alice Kalfas alice.kalfas@eskilstuna.se
9859526