Controller, vikariat, till Primärvården Skåne i Lund
2026-03-26
Gör skillnad. Varje dag.
Har du lätt för att skapa relationer och trivs med att arbeta i en konsultativ roll? Är du serviceinriktad och lösningsorienterad som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!
Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna. Vi är drygt 3 300 medarbetare med verksamheter i hela Skåne.
Primärvårdsverksamheten bedrivs inom Hälsoval Skåne vilket innebär att verksamheten är konkurrensutsatt och drivs på affärsmässig grund. Vi utvecklar framtidens primärvård och den nära vården för att kunna möta ett växande behov samt erbjuda medborgarna en god och tillgänglig vård med en alltmer åldrande befolkning.
Vi söker nu en controller till ekonomifunktionen. Tjänsten är ett föräldravikariat med önskad start i april/maj 2026 och löper fram till februari 2027.
Som controller arbetar du med kvalificerat och konsultativt stöd till verksamheterna med deras ekonomistyrning och uppföljning. Du arbetar i nära samarbete med verksamhetsansvariga chefer och förvaltningens stabsfunktioner. Vidare ingår du i ett team bestående av elva kollegor. I tjänsten förekommer resor inom Skåne i samband med verksamhetsbesök.
Vi erbjuder dig en tjänst där du får arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i samverkan med övriga stödfunktioner med syftet att bidra till att verksamheten når uppsatta mål. Rollen som controller är stödjande och konsultativ gentemot våra chefer. Du är delaktig i och behöver behärska merparten av de uppgifter som bedrivs på en ekonomifunktion. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är uppföljning och analys samt budget och prognos.Kvalifikationer
Du som söker har universitets- eller högskoleexamen i ekonomi alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Likaså är giltigt B-körkort ett krav då det förekommer resor i tjänsten. Vidare ser vi att du har mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och i synnerhet Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet från konkurrensutsatt och produktionsstyrd verksamhet. Det är även meriterande om du har varit engagerad ideellt i studentorganisationer eller föreningsliv.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är proaktiv, analytisk och lösningsfokuserad med en hög serviceförmåga. Som person är du lyhörd och har hög integritet. Du har lätt för att skapa goda relationer och det är en självklarhet för dig att ge ett gott bemötande samt kunna utrycka dig tydligt i såväl tal som skrift. Vidare är det viktigt att du har ett affärsmässigt förhållningssätt och att du arbetar noggrant samt strukturerat. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringsprocessen tillämpas löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Johan Nordström, Enhetschef Ekonomi johan.f.nordstrom@skane.se 0724-67 27 83
