Controller (vikariat)
Blekinge tekniska högskola / Controllerjobb / Karlskrona Visa alla controllerjobb i Karlskrona
2026-06-26
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Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en profilerad högskola med nära samverkan med näringsliv och samhälle. Verksamheten finns med campus i Karlskrona. Som statlig myndighet bedriver BTH utbildning och forskning med hög kvalitet och ett tydligt fokus på utveckling, innovation och samhällsnytta.
Ekonomiavdelningen vid Blekinge Tekniska Högskola söker en controller. Ekonomiavdelningen har huvuduppgifterna att ansvara för högskolans ekonomiadministration och ekonomistyrning. Avdelningen har nu behov av att rekrytera en vikarierande controller.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som controller ansvarar du för ekonomisk planering, redovisning och ekonomistyrning för ett antal av högskolans institutioner och enheter samt för de externfinansierade projekt som institutionerna och enheterna bedriver. I arbetet ingår arbetsuppgifter som exempelvis budgetarbete för verksamheter och projekt, ekonomiska prognoser, ekonomiska uppföljningar, bokslutsarbete, ekonomiska analyser och beslutsstöd åt chefer och projektledare. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegorna på ekonomiavdelningen och med chefer och projektledare på institutioner och enheter. I tjänsten ingår även arbetsuppgifter inom högskolans externredovisningsprocesser.
Vi söker dig som vill ta dig an en ny utmaning, arbeta med och lära dig mer om ekonomisk planering och styrning, redovisning samt projektredovisning inom högskolevärlden. Du som söker bör vara ambitiös, engagerad och ha en vilja att utvecklas.Kvalifikationer
Du som söker ska ha kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi eller motsvarande.
Du bör även ha följande kvalifikationer:
Erfarenhet från arbete med redovisning eller ekonomistyrning
God förmåga att planera ditt arbete och att arbeta självständigt
Vara ambitiös, engagerad, initiativrik, flexibel och noggrann
En god samarbetsförmåga och en vilja att utvecklas
Goda datorkunskaper och goda kunskaper i Excel
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt på engelska
Tjänstgöringsort: Karlskrona
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2026-10-01 eller efter överenskommelse.
Varaktighet: Vikariat 261001-271031 eller efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök" nedan.Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-partnern som står som kontaktperson i annonsen för mer information.Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/jobba-hos-oss/lediga-jobb.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Blekinge Tekniska Högskola
(org.nr 202100-4011), https://www.bth.se
371 79 KARLSKRONA Arbetsplats
Blekinge tekniska högskola Kontakt
Ekonomichef
Henrik Larsson henrik.larsson@bth.se +46455385501 Jobbnummer
9980318