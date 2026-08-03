Controller till Livsmedelsverket
Livsmedelsverket / Controllerjobb / Uppsala Visa alla controllerjobb i Uppsala
2026-08-03
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Vi söker två seniora controllers som vill vara med och utveckla Livsmedelsverkets ekonomistyrning. Rollen som controller erbjuder möjlighet att göra verklig skillnad i en komplex verksamhet för dig som drivs av att utveckla arbetssätt, leda förändring och omsätta analys till genomförande.
Din roll
Vi lägger stort fokus på att utveckla ekonomistyrningen för att kunna möta en snabbt föränderlig omvärld och nya krav på verksamhet och ekonomi. Som controller har du en viktig roll i detta arbete. Utöver det verksamhetsnära controllerarbetet kommer du att självständigt driva utvecklingsinitiativ inom ekonomiområdet och bidra till att utveckla ekonomistyrning, processer och arbetssätt.
Du stöttar verksamheten i arbetet med ekonomisk planering, analys och uppföljning. Du arbetar med budget och prognos på såväl övergripande myndighets- som avdelnings- och enhetsnivå och utgör ett kvalificerat stöd till chefer och verksamhet. Du samarbetar därmed med chefer på olika nivåer och stöttar, utbildar och handleder dem i ekonomifrågor. Rollen innebär också att planera, leda och genomföra utvecklingsarbete, från analys och förankring till implementering och uppföljning, exempelvis kopplat till ekonomimodeller, kostnadsfördelning, systemstöd eller andra centrala ekonomiska processer.
Enheten för ekonomi
Ekonomienheten, som idag består av ca 18 personer, ingår i avdelningen för myndighetsstöd. Vårt huvuduppdrag är att samordna Livsmedelsverkets ekonomiprocess och vara GD:s och verksamhetens stöd i ekonomiska frågor. Vi är uppdelade i tre team med inriktning på redovisning, controlling och inköp/upphandling. Hos oss präglas kulturen av samverkan, hjälpsamhet, och en nyfikenhet på utveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning som civilekonom eller motsvarande, alternativt lång arbetslivserfarenhet inom ekonomi som myndigheten bedömer som relevant.
Flerårig erfarenhet av verksamhetsnära controllerarbete med budgetering, prognostisering, analysarbete, uppföljning och beslutsstöd till chefer/ledning inom offentlig förvaltning eller annan komplex organisation
Erfarenhet av att självständigt driva utveckling inom ekonomiområdet, från analys till genomförande, exempelvis utveckling av ekonomistyrning, ekonomiska processer eller arbetssätt i en komplex organisation
Erfarenhet av att leda förändringsarbete alternativt omfattande projekt i samverkan med verksamheten genom att skapa förankring, hantera olika intressen och driva införande av nya arbetssätt
Vana av att arbeta i ekonomisystem samt goda kunskaper i Excel
Du ska också uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du även har:
Erfarenhet av ekonomiarbete med olika finansieringskällor exempelvis avgifter, anslag, bidrag, projektekonomi etc.
Erfarenhet av att driva utveckling eller implementering av ekonomimodell, kostnadsfördelningsmodell/OH-modell, prognosprocess, styrmodell eller central ekonomisk process
Erfarenhet av att kravställa, utvärdera eller implementera ekonomisystem eller annat systemstöd kopplat till ekonomiprocesser
Erfarenhet av att arbeta med Agresso/UBW
Erfarenhet av IT-controlling
Erfarenhet av ekonomi inom beredskapsområdet
Goda kunskaper i engelska
Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann. Du är trygg och erfaren i din yrkesroll och trivs med att ta ansvar för att driva utveckling och förändring. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och omsätter idéer till praktiskt genomförande. Genom ett lyhört arbetssätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar engagemang hos chefer och verksamhet, även när olika perspektiv och intressen behöver balanseras. Vi arbetar som ett lag inom våra processer, och det är viktigt att kunna bidra i gruppen som lagspelare samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt.
Som medarbetare vid ekonomienheten är det viktigt att tillhandahålla god service till våra kollegor inom myndigheten och hjälpa organisationen att göra rätt. Du har en pedagogik och tydlighet som gör att du både skriftligt och muntligt är duktig på att presentera information till större och mindre arbetsgrupper. Du tar eget ansvar för dina processer och håller dig uppdaterad inom ansvarsområdet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Julia Ors. Representant för Saco-S är Åsa Svanström och för ST Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-19. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02527. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för myndighetsstöd, ekonomienheten
Placeringsort: Uppsala
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker i samarbete med vår upphandlade rekryteringspartner Peops Relations, som hanterar delar av processen. Vi undanber oss därför kontakter från andra rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Varför Livsmedelsverket
Mat och dricksvatten berör alla på ett eller annat sätt och intresset om både livsmedel i sig och Livsmedelsverkets arbete, är mycket stort.
På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Jobbnummer
10018341