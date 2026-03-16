Controller till it-avdelningen
Vill du arbeta med controlling och ekonomisk rapportering inom Skatteverkets IT avdelning? Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete där vi tillsammans skapar samhällsnytta.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter är att vara controller åt några av it-avdelningens enheter. Du stöttar enhetsledningen i budget- och prognosarbete och arbetar med uppföljning ur både ett finansiellt perspektiv och ett it-verksamhetsperspektiv. Du deltar i framtagandet av rapporteringen till it-avdelningens ledningsgrupp och samarbetar nära avdelningscontrollern. Utifrån tillgängligt underlag, egen kunskap och erfarenhet gör du analyser och tar fram rekommendationer.
Du kommer samarbeta mycket nära med övriga controllers inom it-avdelningen men även inom it-utvecklingens delportföljer.
Du har stor frihet att självständigt lägga upp ditt arbete i samverkan med övriga controllers. Vi eftersträvar balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du tillhör organisatoriskt Stabsenheten på it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga och vara relationsbyggande
- ha eget driv och vara proaktiv i styrningen
- vara strukturerad
- vara kommunikativ och ha en god pedagogisk förmåga
- vara flexibel och prestigelös
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar.
- flytande i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete som finansiell och/eller portfölj controller
- en avslutad högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
- goda kunskaper i redovisning och bokföring
- mycket goda kunskaper i Excel.
Det är önskvärt att du har erfarenhet av controlling-arbete för en it-avdelning. Det är också önskvärt att du har erfarenhet av Mercur.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Annelie Svensson Presto (Rekryterande chef) annelie.svensson.presto@skatteverket.se Jobbnummer
9799831