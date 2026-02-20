Controller till Idrottsförvaltningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Har du ekonomisk högskoleutbildning och intresse för redovisning? Trivs du i en roll där du får arbeta med budget, uppföljning och prognoser samtidigt som du stöttar verksamheten med ekonomisk kompetens? Då kan tjänsten hos oss på Idrottsförvaltningen vara något för dig.
Välkommen till oss
Ekonomiavdelningen består av tretton personer med övergripande ansvar för förvaltningens ekonomistyrning, redovisning, budget- och uppföljningsarbete, inköp/upphandlingar, avtal, energi- och miljösamordning samt stöd i juridiska frågor. Vi har en serviceinriktad miljö där vi stöttar hela förvaltningen inom våra expertområden. Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler nära Globen och tunnelbanan.
Avdelningen växer och nu söker vi en ny, engagerad kollega som vill vara med och bidra till vårt fortsatta arbete och utveckling framåt.
Vi erbjuder
Vi är en arbetsplats som har fokus på att skapa ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig.
Vi erbjuder bland annat följande:
en trevlig och positiv arbetsmiljö där du får goda förutsättningar till att utvecklas
möjlighet att arbeta för en av Sveriges största arbetsgivare
friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
flextid
vinter- och sommararbetstid
möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter
möjlighet till semesterväxling som kan innebära fem eller sex extra semesterdagar.
Din roll
I rollen som controller har du både ett strategiskt och operativt ansvar i ekonomiarbetet. Du är delaktig i att utveckla och driva förvaltningens ekonomiska frågor framåt. Du kommer att representera avdelningen i olika projekt och processer. Rollen innebär också att du fungerar som ett stöd till förvaltningens verksamheter i budget-uppföljningsarbetet samt andra ekonomifrågor.
I arbetsuppgifterna ingår att:
medverka i arbetet med att ta fram budget, tertialrapporter och verksamhetsberättelse inklusive bokslut
följa upp intäkter och kostnader
göra ekonomiska analyser och prognoser på lång och kort sikt
ta fram och bidra i framtagande av beslutsunderlag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
högskoleexamen med ekonomisk inriktning alt annan ekonomisk eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
minst 3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
goda kunskaper i Excel
hög digital kompetens med vana att arbeta i olika systemstöd
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
erfarenhet av att arbeta i Unit4 (Agresso) och Hypergene
goda kunskaper inom redovisning.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid nedan nämnda kompetenser, personlig lämplighet samt motivation och engagemang för tjänsten.
Arbetet innebär löpande uppföljning och rapportering där du har dialog med budgetansvariga, vilket ställer krav på god framförhållning och hög kvalitet i leveranserna. Vi vill att du har förmåga att förstå och analysera stora mängder data. Vi söker dig som arbetar strukturerat och noggrant och med god förmåga att kommunicera information på ett tydligt och anpassat sätt utifrån mottagare. I rollen krävs att du har bra samarbetsförmåga eftersom arbetet sker i nära samverkan med övriga medarbetare på avdelningen och övriga verksamheter. Eftersom du verkar inom ekonomifunktionen som stöd till verksamheten ser vi också att du är serviceinriktad och har förmåga att lyfta blicken och förstå hur ekonomiska beslut påverkar verksamheten i ett större sammanhang.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna rekryteringsprocess kan komma att innehålla arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
