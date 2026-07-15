Controller, Sverige & Finland
SJR in Sweden AB / Controllerjobb / Helsingborg Visa alla controllerjobb i Helsingborg
2026-07-15
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K.A. Rasmussen är en internationell koncern och en ledande aktör inom återvinning, raffinering och handel med ädelmetaller. Med över 150 års verksamhet kombinerar bolaget industriell kapacitet med en affärsmodell präglad av höga volymer, stora värden och krav på precision.
Koncernen har sitt huvudkontor och produktion i Hamar, där Nordens största anläggningar för affinering av ädelmetaller finns. Verksamheten är en viktig del av den cirkulära ekonomin genom att återvinna och återföra metaller till marknaden.
Den svenska verksamheten i Helsingborg är en affärsnära enhet med fokus på handel, analys och kundrelationer där ekonomi och affär hänger tätt samman.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
K.A. Rasmussen verkar på en global råvarumarknad där priser förändras kontinuerligt och där affären i stor utsträckning handlar om att hantera risk genom hedging och prissäkring. Det innebär att rollen inte enbart är traditionell controlling – utan även kräver:
• Förståelse för affärslogik och marginaler
• Intresse för valuta, råvaror och prisrörelser
• Förmåga att analysera och kontextualisera finansiella flöden
Du blir en viktig länk mellan siffror och affär, med möjlighet att gradvis utveckla din kompetens inom detta område. Som Controller får du en central roll med ansvar för uppföljning och analys av verksamheten i Sverige och Finland. Du arbetar nära affären i en miljö där höga lagervärden och små marginaler ställer krav på kontroll, analys och förståelse för affärsmodellen.
Ansvarsområden
Rollen innebär bland annat:
• Verksamhetsnära analys och stöd till organisationen
• Uppföljning och avstämning av lager
• Upprättande av månads- och årsbokslut
• Rapportering av skatter och avgifter
• Dialog med såväl lokal ledning som koncernfunktion
Du rapporterar i streckad linje till CFO i Hamar och arbetar nära och med heldragen linje till VD för Sverige och Finland.
Rollen innebär även en internationell dimension och ett visst resande, primärt inom Norden, kan komma att ske.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom ekonomi och vill ta ett nästa steg i en mer affärsnära roll. Du har exempelvis:
• Bakgrund inom redovisning eller controlling
• Erfarenhet av bokslutsarbete
• En strukturerad och noggrann arbetsstil
• Intresse för att förstå affären, inte bara siffrorna
Har du erfarenhet från internationell miljö eller intresse för finansiella marknader är det meriterande, men inget krav.
Vad erbjuder vi
Det här är en roll som passar dig som vill växa:
• Från mer traditionell ekonomi och arbeta med mer affärsnära controlling
• Mot en internationell kontext
• I en organisation där du får stor egen exponering mot stake holders på olika nivåer och får ta mycket eget ansvar
Du blir en nyckelperson i en relativt liten organisation, med bredd i rollen och nära koppling till ledning och affär.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/07/Namnlos2.png Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Båthusgatan 9 Skåne län (visa karta
)
252 67 HELSINGBORG Arbetsplats
K.A. Rasmussen AB Kontakt
Tomas Vinnersten tomas.vinnersten@sjr.se 040-665 51 05 Jobbnummer
10003877