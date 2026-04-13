Controller med fokus på internationellt arbete
2026-04-13
Är du ekonom och vill bidra till en mer jämställd och rättvis värld? Trivs du med att samarbeta, stötta andra och skapa goda ekonomiska förutsättningar - även i komplexa internationella sammanhang? Då är det här tjänsten för dig!
MÄN söker en Controller som kan stödja ekonomichefen i finansiell styrning, uppföljning och kontroll av verksamhetens olika delar. Som Controller kommer du ha en central roll i att säkerställa kvalitet, transparens och regelefterlevnad i organisationens ekonomihantering - både nationellt och internationellt.
Vår finansiering består i huvudsak av bidrag och försäljning av tjänster, och verksamheten är till stor del uppdelad i projekt kopplade till finansiärer med olika krav på rapportering och revision. Vi har en omfattande internationell verksamhet, med finansiering från bland annat Sida.
Som Controller hos MÄN arbetar du nära både ekonomichef, teamchefer och projektledare på kansliet men en viktig del av uppdraget är även att bygga relationer och stötta våra internationella samarbetsorganisationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Budgetering, uppföljning och rapportering av internationella och nationella projektbidrag
Samarbete och kapacitetsstöd till internationella partners kring ekonomistyrning och kontroll
Riskbedömning och utveckling av rutiner för att hantera risker och motverka korruption
Koordinering av revisionsprocesser och samarbete med externa revisorer
Löpande intäkts- och kostnadsanalys
Stöd i bokslut och ekonomisk rapportering till ledning och styrelse
Utvecklingsprojekt inom ekonomihantering och angränsande områden
Vi söker dig som:
Har kandidatexamen inom ekonomi, finans eller motsvarande
Har mer än 10 års erfarenhet av projektfinansiering, budgetering och ekonomisk analys inom ideell sektor
Har lång erfarenhet av ekonomisk styrning och uppföljning kopplat till internationella partnerskap, inklusive riskbedömningar, due diligence och antikorruptionsarbete
Har goda systemkunskaper med erfarenhet från olika ekonomisystem, CRM och Excel
Är noggrann med god förmåga att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter
Är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera och samarbeta
Har erfarenhet av insamlingsverksamhet
Har erfarenhet eller förståelse för arbete i kontexter där mänskliga rättigheter eller civilsamhällets utrymme är hotat
Talar flytande engelska
Det är meriterande om du:
Har levda erfarenheter av förtryck
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning, placerad på MÄN:s kontor i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Tror du att denna roll skulle passa dig? Skicka din ansökan samt CV till ansokan@mfj.se
senast den 26 April. Rollen kan komma att tillsättas innan angivet slutdatum.
Vid eventuella frågor kring tjänsten, kontakta Ekonomichef David Kollnert på david.kollnert@mfj.se
Arbetsplatsombud Unionen: Agnes Blunck, agnes.blunck@mfj.se
Om MÄN
MÄN är en rörelse för alla som vill kämpa för jämställdhet och mot mäns våld. Vi arbetar med killar och män för att förändra destruktiva normer kopplade till manlighet. Vårt mål är att killars och mäns våld ska upphöra.
Vi mobiliserar män mot våld, stöttar killar på nätet, stärker pappors omsorg och jobbar med breda, våldsförebyggande program i skolor, kommuner och på arbetsplatser. Vi samverkar brett och agerar tillsammans med andra rättviserörelser lokalt, nationellt och internationellt. På förbundskansliet i Stockholm arbetar idag ett 40-tal personer, med olika internationella och nationella projekt och verksamheter.
