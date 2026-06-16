Controller inom inköp
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen / Controllerjobb / Växjö Visa alla controllerjobb i Växjö
2026-06-16
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en controller inom inköp med fokus på stärkt kontroll och avtalsuppföljning i syfte att motverka välfärdbrottslighet. Som controller kommer du arbeta i nära samarbete med upphandlare på enheten och beställare i kommunkoncernens verksamheter. Du kommer ansvara för att utveckla arbetssätt för uppföljning, samt praktiskt genomföra uppföljningar av avtal i dialog med ansvarig upphandlare. Du kommer att bistå upphandlare i dialog med leverantörer, där det krävs åtgärdsplaner och tät uppföljning för att säkerställa att avtalade villkor följs.
Upphandlingsenheten ansvarar för koncerngemensamma upphandlingar och avtal, samt för verksamhetsspecifika upphandlingar för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen Vöfab och Vidingehem. Samarbetsavtal finns med kommunerna i Kronobergs län och avdelningen svarar därmed även för upphandlingar i samverkan med länets kommuner. Controller för inköp har en viktig roll i avdelningens och koncernens arbete för ökad kvalitet och affärsmässighet, samt för att motverka välfärdsbrottslighet.
Arbetsuppgifterna är bland annat att:
• arbeta tillsammans med upphandlare för att säkerställa kravställande i upphandling av tjänster eller varor i riskbranscher
• genomföra kontroller i samband med kvalificering av anbud
• ta fram arbetssätt för uppföljning av avtal och fakturor
• ta fram standardtexter till upphandlingsdokument, med fokus på kvalificeringskrav för att kunna säkerställa seriösa leverantörer samt möjliggöra uppföljning under avtalstiden
• genomföra uppföljningar av avtal i dialog med ansvarig upphandlare och beställare i verksamheten
• löpande genomföra kontroller av fakturor
• genomföra utbildningsinsatser för att öka medvetenheten kring uppföljning i verksamheterna
• genomföra utredningar, analysera inköp och ta fram rapporter som presenteras för ansvariga chefer och politik
• utveckla funktionen i dialog med kommunkoncernen samt övriga kollegor på upphandlingsenheten
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen eller motsvarande erfarenhet inom relevant område, exempelvis samhällsvetenskap, statsvetenskap, inköp, ekonomi eller juridik. Erfarenhet av offentlig upphandling, avtalsuppföljning och att arbeta med förbättringar som underlättar för verksamheten är meriterande, liksom erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Vi ser gärna att du även har ett stort intresse för digitala verktyg och kunskap inom systemstöd för till exempel upphandling, e-handel, uppföljning eller beslutsstöd. God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift i det svenska språket är ett krav.
Som person har du lätt för att kommunicera, skapa och utveckla goda relationer. Du har en pedagogisk förmåga vilket gör att du har lätt för att kommunicera ut i verksamheten. Du är lyhörd, analytisk och strukturerad samt har en god förmåga att se och förstå helheter. Du håller dig uppdaterad inom arbetsområdet, och bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta del av kunskaper och erfarenheter samt omsätta dessa i nya arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor.
Sista ansökningsdag är 9 augusti. På grund av semestertider kommer urval och återkoppling att ske först därefter. Har du frågor om tjänsten går det bra att mejla rekryterande chef på Tina.Storbjork@vaxjo.se
, så återkommer hon när hon är åter i tjänst.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
För oss är det lika viktigt att du väljer oss som att vi väljer dig. Under rekryteringsprocessen får du därför möjlighet att ta referens på oss om du vill, genom att ställa frågor till nuvarande eller tidigare medarbetare. På så vis kan du känna dig trygg med att du väljer en arbetsplats som passar dig och att ledarskap, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter möter dina förväntningar.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLF 15/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
för Vision nås via kontaktcenter
Facklig företrädare 0470-41000 Jobbnummer
9966472