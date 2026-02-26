Controller, ekonomistaben, Lycksele
2026-02-26
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ekonomistaben är en del av Regionstyrelsens staber, som ger stöd till ledning och verksamhet i ekonomi- och styrningsfrågor. Vi utvecklar och förvaltar ekonomiprocesser och skapar förutsättningar för ledning i hela regionen att styra sin verksamhet. Nu har du möjlighet att bli en nyckelperson i detta arbete - ekonomistaben söker en engagerad controller med placeringsort i Lycksele.
Du kommer att tillhöra enheten controllerstöd HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltning) där du aktivt deltar i utvecklingen av controllers arbetssätt och processer. Du kommer att sitta på Lycksele sjukhus med närhet till både verksamhet och kollegialt stöd. En del av arbetstiden kan även utföras på distans.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I controllerrollen ger du viktig service som möjliggör verksamheten inom hälso- och sjukvården i Västerbotten och får möjlighet att bidra till att förbättra regionens ekonomi.
Du ingår i ekonomistabens enhet för controllerstöd HSF där du tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. I din roll som controller bidrar du med ett ekonomiskt perspektiv genom att ge ledningsstöd till verksamheterna och chefer inom hälso- och sjukvården. Du är en central samarbetspartner för verksamhet i både strategiska och löpande frågor för att säkra och utveckla ekonomistyrning. Arbetet omfattar bland annat analys, uppföljning, framtagandet av nyckeltal och verksamhetsstatistik. Du ansvarar även för att driva och säkerställa kvalitet i redovisning, budget och rapportering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilekonom eller har annan relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot ekonomi. Goda kunskaper eller erfarenhet av ekonomistyrning, redovisning samt uppföljning och analys inom ekonomi, är ett krav.
Meriterande är erfarenhet inom offentlig verksamhet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är nytänkande, analytisk och vill driva utvecklingsarbete. Du är en drivkraft och ett stöd för verksamheter och andra stödfunktioner i deras arbete. Förmåga att såväl skriftligt som muntligt kommunicera och pedagogiskt förmedla information och budskap är en viktig del av rollen som vi värdesätter högt.
Du har mycket goda kunskaper inom MS Office program och erfarenhet av att arbeta med beslutsstödsystem. Har du dessutom ett intresse för digital utveckling och smartare arbetssätt är det ett stort plus.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Ekonomistab Västerbotten Kontakt
Områdescontroller, södra Lappland
Sanny Johansson sanny.johansson@regionvasterbotten.se 070-3822138 Jobbnummer
9764480