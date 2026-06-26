Controller
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
På stadsmiljöförvaltningen arbetar cirka 1000 personer med ett helhetsansvar för Göteborgs offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen ansvarar för platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Som en av stadens fyra stadsutvecklande förvaltningar som, gemensamt, arbetar med stadens hållbarhet.
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Avdelning ekonomis uppdrag är att vara ett stöd till förvaltningen i arbetet med att utföra uppdrag enligt nämndens reglemente och att nå de, av nämnden och fullmäktige, fastställda målen. I målen ingår att analysera, rapportera och ta fram bedömningsunderlag utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv för förvaltningen och staden. Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av Göteborgs stadsutveckling? Nu söker vi en controller som vill påverka, och utveckla stadsmiljöförvaltningens ekonomistyrning!
Controllerenhetens uppdrag är ett skapa förutsättningar och bidra till att verksamheten har en god ekonomisk planering, styrning och uppföljning. Enheten ansvarar för att stödja ledning och verksamhet med att hålla ihop och utveckla förvaltningens budgetprocess och ekonomistyrning. Enheten stödjer också verksamheten med fördelning av budget utifrån grunduppdrag, politiska mål, uppdrag, projekt och aktiviteter. Utöver detta stödjer enheten också ledning och verksamheter i budget-, prognos- och uppföljningsarbetet samt med ekonomiska analyser, nyckeltal och utredningar.
Som controller arbetar du både operativt och strategiskt med budget-, uppföljning-, prognos- och analysarbete där du arbetar, främst, med att stötta verksamhetens chefer, projektledare och handläggare. Dina analyser och prognoser kommer, bland annat, utgöra underlag för strategiska beslut.
Tillsammans med ledning och kollegor driver du utvecklings- och förändringsarbete inom ekonomiområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Kandidatexamen inom ekonomi, offentlig förvaltningen eller motsvarande utbildning och erfarenhet
7 års erfarenhet av självständigt arbete med ekonomi och som stöd till verksamhet
Erfarenhet av arbete med redovisning, budget och prognos
Erfarenhet av arbete med projektredovisning/uppföljning
Obehindrade kunskaper på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av investeringsredovisning, projektredovisning och ekonomistyrning kopplat till stadsutveckling
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
Erfarenhet av uppföljningssystemet Hypergene
Du är en ansvarsfull och driven person som tar initiativ, arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt med fokus på resultat och kvalitet. Du har en god analytisk förmåga och kan både se helheten, förstå strategiska sammanhang och sätta dig in i detaljer när situationen kräver det.
Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt och planerar, prioriterar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett gott omdöme och säkerställer att uppgifter genomförs noggrant och med hög kvalitet.
Du trivs med att samarbeta med andra och är samarbetsinriktad, lyhörd och prestigelös i dina kontakter. Du bygger förtroendefulla relationer, bidrar till ett positivt arbetsklimat och arbetar aktivt för att nå gemensamma mål.
Du har också en pedagogisk förmåga och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Genom ett konsultativt förhållningssätt skapar du förståelse, engagemang och delaktighet hos dem du möter.
Slutligen är du nyfiken på att utvecklas och förbättra arbetssätt, samtidigt som du har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och nya behov. Du ser möjligheter i förändring och bidrar med idéer som skapar värde för verksamheten.Anställningsvillkor
Vår arbetsplats fokuserar på utveckling, samarbete och mångfald och erbjuder bland annat flexibel arbetstid och andra förmåner för att främja balansen mellan arbete och privatliv.I Göteborgs Stad tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Läs mer på: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad.
Att tänka på när du söker
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ber vi dig att utelämna känsliga personuppgifter i din ansökan, och vi tar endast emot ansökningar via annonsen.
Läs mer om hur stadsmiljöförvaltningen hantera dina personuppgifter på: Så behandlar stadsmiljöförvaltningen personuppgifter - Göteborgs Stad.
Om du blir slutkandidat kommer du behöva:
Uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Styrka dina meriter genom t.ex., betyg eller intyg.
Urval och intervjuer påbörjas i augusti och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med in ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Jobbnummer
9979955