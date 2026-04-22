Controller
Trivs du i en roll som controller där du får möjlighet att påverka och göra skillnad i samhällsviktig verksamhet?Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
I denna roll blir du ansvarig controller för en eller flera avdelningar vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får sina uppdrag av regeringen. Du kommer arbeta med kvalificerat ekonomistöd, och bidra till att myndigheten kan planera, prioritera och följa upp. Du kommer agera kvalificerat stöd till myndighetens chefer i beslutsfattande vid budgetarbete, prognosarbete och annan ekonomisk rapportering. Du arbetar även med uppgifter avseende månadsbokslut, årsredovisning, och kvalitetssäkring.
Som controller kommer du ingå i controllergruppen, som tillsammans utgör en viktig del av vår ekonomienhet. Teamet tycker om att arbeta tillsammans och finns nära till hands för stöd, idéutbyte och gemensam utveckling. Du kommer även att arbeta nära dina andra kollegor på enheten. I rollen ingår även att utveckla och följa upp olika nyckeltal, arbeta med processutveckling inom ekonomistyrning och utveckling av systemstöd.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel och driven med förmåga att engagera och leverera resultat. Du arbetar strukturerat och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation. Då arbetet är myndighetsövergripande och innehåller många interna kontakter, är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som myndigheten finner relevant
aktuell erfarenhet av arbete med budget, uppföljning och prognos
mycket goda kunskaper i Excel och ekonomiadministrativa system
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har en eller flera av dessa:
arbetat som controller i offentlig organisation, eller motsvarande roll i en större komplex verksamhet
aktuell erfarenhet av att arbeta mer än två år i en större komplex organisation, där du ansvarat för att följa upp resultat, ta fram prognoser samt bidra till underlag för årsredovisning
god kunskap inom det ekonomiadministrativa regelverket inom staten.
Bra att veta
Tjänsten gäller tillsvidareanställning på heltid, och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår från kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans i upp till två dagar i veckan. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand. Din tjänstetitel blir controller och din placering är på ekonomienheten vid Socialstyrelsen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta tf enhetschef Hans Nyström, mailto:hans.nyström@socialstyrelsen.se
, ansvarig personalspecialist Lilian Westin, mailto:lilian.westin@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, mailto:isabelle.alander@socialstyrelsen.se
, och facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund och nås på anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 7 maj 2026. Så ansöker du
