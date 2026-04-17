Controller
Ingress:
Vi söker en controller för ett konsultuppdrag från maj-september till Kulturförvaltningen inom Stockholms stad. Du kommer arbeta i ekonomisystemet Agresso, granska bokföringar och ha avstämningar med enhetschefer för att följa upp prognoser.
Exempel på arbetsuppgifter
Budget och prognos för bibliotekens tolv enheter
Granska bokföring i ekonomisystemet Agresso
Träffa enhetschefer månatligen för prognosmöte (ej under juli)
Registrera prognos tillsammans med enhetschefer i Hypergene (budget och prognossystem)
Månadsbokslut (periodiseringar)
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi och har några års erfarenhet som controller. Du ska vara självständig, kunna strukturera och planera ditt arbete samt vara kommunikativ. God samarbetsförmåga är viktigt då du i rollen är i kontakt med många olika människor.
Du erbjuds
Detta är ett uppdrag på heltid, 100 %, med start i mitten av maj till september. Du kommer bli anställd av Jurek och uthyrd till Kulturförvaltningen på Stockholms stad.
Kontoret är i Rinkeby. Publiceringsdatum2026-04-17Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus på telefon: 076 002 69 85 eller alternativt via email livija.bekkhus@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
