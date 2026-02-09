Controller
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Utbetalningsmyndigheten i Stockholm
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som controller på Utbetalningsmyndigheten får du en viktig roll i myndighetens arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Du arbetar verksamhetsnära och stöttar chefer inom både kärnverksamhet och stödverksamhet i det löpande arbetet med budget- och verksamhetsplanering, uppföljning och analys. Du blir en del av en centralt placerad funktion som idag består av två controllers och en redovisningsekonom. Du arbetar nära dina kollegor och ni ger och får stöd av varandra. Då funktionen är relativt ny blir en viktig del av uppdraget att vara med och bygga upp och utveckla arbetssätt och strukturer inom controllerområdet.
Följande arbetsområden ingår:
- Verksamhetsplanering, budgetering och prognostisering
- Uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi
- Hantering av anläggningstillgångar
- Uppföljning av externa samverkansparter och leverantörer
- Framtagning och beredning av olika beslutsunderlag
- Medverka till ständiga förbättringar av arbetssätt och processer
- Vid behov vara backup för controllerkollegor
Rollen är placerad vid enheten för verksamhetsstöd som hör till den administrativa avdelningen. Administrativa avdelningen ansvarar även för HR, inköp, arkiv och registratur, samt lokalförsörjning inklusive internservice och växel.
Vi söker dig som har
- Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- Minst tre års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som controller
- Erfarenhet av att ha arbetat med ekonomi i staten
- Goda kunskaper i Office-paketet och vana att arbeta i Excel
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
- Erfarenhet av att driva eller delta i större utvecklingsarbete
- Erfarenhet av extern samverkan
- Erfarenhet av att stötta it-nära verksamhet
- Erfarenhet av att arbeta i Unit4 Business World (UBW)
- Genomgått Statens controllerutbildning hos ESV eller motsvarande
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas i rollen som controller behöver du ha hög personlig mognad och gott omdöme. Du behöver även vara strukturerad, initiativtagande och självgående. Vidare behöver du ha god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt.
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Befattningen är placerad i säkerhetsklass vilket kräver svenskt medborgarskap. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Arbetsprov samt arbetspsykologiska tester kan bli aktuellt i urvalsprocessen.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, så kan du kontakta enhetschef Anna Forsberg på telefon 010-5727580. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är: Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78, Mattias Kollberg (Seko) 010-482 17 59 och Michael Ohlsson (ST) 010-572 75 12. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071) Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Kontakt
Anna Forsberg enhetschef 010-5727580 Jobbnummer
