Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Herrljunga kommuns ekonomiavdelning är centralt placerad och består av 6 medarbetare. Tillsammans stödjer vi förvaltningsledningen och verksamheterna i strategiska och operativa frågor rörande ekonomi.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
I denna controllertjänst ingår du i en central ekonomiavdelning och arbetar mot vårt gemensamma uppdrag med att utveckla och effektivisera kommunens ekonomiprocesser. Uppdraget i controllertjänsten är mot socialförvaltningen, men inriktningen kan formas även mot andra förvaltningar.
Socialförvaltningen är uppdelad på två verksamhetsgrenar som omfattar Individ och stöd samt Vård och Omsorg med totalt 16 budgetansvarsområden.
Vi i erbjuder dig en bred och varierad ekonomiroll med fokus på analys, kvalité och utveckling i ett långsiktigt perspektiv.
Vad vi söker:
Vi söker nu en driven och analytisk controller. Vi söker dig som vill bistå med analyser, vägval i strategiska beslut och goda beslutsunderlag. I din funktion har du ett viktigt uppdrag att utveckla, koordinera och driva socialförvaltningens ekonomistyrningsprocesser kring verksamhetens budget, uppföljning och bokslut. För dig är samarbete självklart och som controller har du ett nära samarbete med såväl chefer som dina kollegor på ekonomiavdelningen. Du finns som ett stöd i chefens dagliga arbete och som ett bollplank i ekonomiska frågor.
Arbetet innebär kontakter med chefer och medarbetare på olika nivåer och passar dig som tycker om att samarbeta med personer med olika kompetenser.
Herrljunga kommun är i en spännande utvecklingsfas där kommunens ekonomisystem byts ut under 2026. Du har en aktiv roll inom systemimplementeringen, och i ekonomiavdelningens kommunövergripande arbete med att utveckla och effektivisera kommunens ekonomiprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Du arbetar med rådgivning och stöd i ett nära samarbete med chefer och medarbetare, både som stöd åt förvaltningen och i kommunövergripande frågor
* Du genomför, koordinerar och driver arbetet med förvaltningens budget
* Du genomför uppföljningar och prognoser kopplat till förvaltningens månadsuppföljningar, delårsbokslut och årsredovisning
* Du genomför, samordnar och presenterar utredningar, uppföljningar och analyser på ett pedagogiskt sätt för politiker och ledningsgrupperKvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och några års yrkeserfarenhet med kvalificerade arbetsuppgifter. Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och politiskt styrd organisation är meriterande samt kunskap kring personalekonomi. Det är också meriterande om du har erfarenhet av något av ekonomisystemen Visma, Raindance eller Unit4.
Som person är du nyfiken, noggrann och trygg med en uttalad god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat, har en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du planerar och organiserar ditt arbete och har lätt för att sätta upp mål, organisera och följa upp samt avsluta aktiviteter.
Du tycker om att driva frågor framåt och känner engagemang för vår verksamhet. Du är kommunikativ och har en pedagogisk förmåga. Du kan förmedla ekonomi på ett enkelt sätt och är bekväm med att prata inför andra, även större grupper. Du har god datavana och har goda kunskaper i Office-paketet.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Intervjuer planeras till vecka 3 och vecka 4.
Provanställning kan komma att tillämpas.
