Controller
Kronofogdemyndigheten / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-10-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronofogdemyndigheten i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Uddevalla
, Lidköping
eller i hela Sverige
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Som controller på Kronofogden arbetar du med olika uppdrag inom ramen för styrning och stöd. Ekonomienheten möter upp hela myndighetens behov av controlleruppdrag. Här arbetar vi med myndighetens alla styrprocesser nära ledningen men även med det stöd som verksamheten har behov av inom planering och uppföljning. Vår storlek på myndighet gör att det finns goda möjligheter till spännande utmaningar men även möjlighet att få överblick och skapa sig en förståelse av hela verksamheten.
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter är varierande och du har nära kontakt med chefer i verksamheten och inom stödfunktioner. Det är viktigt att du kan se helheten genom att arbetsmässigt ha uppdrag som rör sig mellan de styrande områdena och det stöd vi ger till resten av organisationen. Det kan t.ex. vara att driva och samordna arbetet för hela myndighetens budget och verksamhetsplan eller stöd i prognosarbete och uppföljning på avdelningar och enheter i organisationen. För att trivas i den här rollen behöver du ha intresse och förmåga att hantera både ekonomi, verksamhet, utvecklingsfrågor och kravställning. Det är viktigt att du kan se helheten men med förståelse för detaljer. Inom enhetens uppdrag är efterlevnad av regelverk en viktig grund och även fokus på arbete för att utveckla våra arbetsprocesser, ekonomisystem och BI-verktyg. Vi arbetar i ekonomisystemet UBW, planerar budget och följer upp i Mercur, även Qlik används och sharepoint har en viktig del i vårt dagliga arbete.
Rollen som controller hos oss innebär att du kommer att ha uppgifter som kopplar mot både extern- och internredovisning vilken ska stödja och ge förutsättningar till planering och uppföljning. Vårt uppdrag omfamnar hela processen från budgetunderlag till årsredovisning. Du ger stöd i form av analyser, medverkar eller leder olika utvecklingsuppdrag inom enhetens ansvarsområden.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I denna roll kommer du genom planering, analyser och uppföljning att bidra till att verksamheten uppnår sina mål och kan arbeta med viktiga uppgifter för att motverka brott.
Enheten består av 22 medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga controllers på enheten genom samarbete inom olika leveranser och produkter. Huvuddelen av enheten är placerad i Sundbyberg, en mindre grupp medarbetare är placerade i Göteborg. Du kommer att rapportera till enhetschefen som har sin placering i Sundbyberg.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk utifrån anpassning till mottagaren. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
- akademisk utbildning med minst 180 hp (120 p enligt gamla systemet) med inriktning ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten
- minst 3 års aktuell erfarenhet av controlling inom de senaste tre åren
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- goda kunskaper i Officepaketet och Bi-verktyg
Det är önskvärt om du har erfarenhet från offentlig verksamhet eller från arbete i en större organisation. Det är också önskvärt att du haft ett uppdrag som innebär att du drivit förändring av ett arbetssätt eller en process. Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som controller. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast den 2025-11-12!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/258". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
(org.nr 202100-5646) Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Jialin Busck jialin.busck@skatteverket.se Jobbnummer
9569211