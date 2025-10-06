Controller
Är du en analytisk problemlösare som vill göra skillnad - på riktigt?
Hos Tranemo kommun får du chansen att kombinera din ekonomikompetens med samhällsnytta.
Vi söker dig som vill arbeta med kvalificerade ekonomifrågor i en roll där du får kombinera analys, samarbete och strategiskt tänkande.
Ekonomifunktionen består av personal både inom ekonomi och upphandling. Vi är ett glatt och trevligt gäng med god social samhörighet och mycket erfarenhet. Vi tror på öppen dialog, samarbete och eget ansvar.
Nu söker vi en controller!
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Arbetsuppgifter
Som controller arbetar du både självständigt och tillsammans med dina kollegor med budget, ekonomiska uppföljningar, redovisning och analyser av ekonomiska data. Du är också med och bereder ärenden och beslutsunderlag. Du kommer jobba ihop med en av kommunens sektioner samt även med arbetsuppgifter för kommunens utvecklingsbolag.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet men du bör därutöver ha:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Erfarenhet från arbete inom offentlig ekonomi samt kunskap om bolagsredovisning är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta såväl enskilt som tillsammans med andra.
Du behöver vara flexibel, gilla utmaningar och vara intresserad av att arbeta i en offentlig organisation.
