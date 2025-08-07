Controller
Unik Resurs I Sverige AB / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lund
, Kävlinge
, Eslöv
eller i hela Sverige
Företagspresentation Har du ett öga för siffror, ett analytiskt tänkande och drivs av att göra skillnad? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu efter controllers till våra kunder i Malmö, Lund området. Du kommer att spela en nyckelroll i det ekonomiska arbetet och vara en del av ett engagerat team där samarbete, gemenskap och utveckling står i fokus.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden I rollen som controller kommer du bland annat att arbeta med:
• Ekonomiska analyser och rapportering till ledning och verksamhet
• Prognosarbete, månadsuppföljning och budgetprocesser
• Uppföljning av projekt, investeringar och verksamhetsmål
• Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner och system inom controlling
• Vara ett ekonomiskt stöd till olika delar av organisationen
Din profil Vi söker dig som har:
• En utbildning inom ekonomi, exempelvis civilekonom eller motsvarande akademisk examen
• Erfarenhet av controllerarbete, ekonomistyrning eller liknande roll
• Goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av SAP och BI-verktyg
• Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt, både på svenska och engelska
Du har ett strukturerat arbetssätt, ett skarpt analytiskt öga och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag med anställning hos Unik Resurs med placering hos vår kund. Uppdraget förväntas pågå minst 1 år med med stor möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan - ansök redan idag!
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam; Madeleine Sandberg, 0704-10 63 98, madeleine.sandberg@unikresurs.se
Daniel Stålbäck , 0730-42 31 22, daniel.stalback@unikresurs.se
Unik Resurs Välkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite, #LI-Hybrid eller #LI-Remote. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9449333