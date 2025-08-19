Contract Support
2025-08-19
Vill du arbeta på ett internationellt företag i en roll med goda utvecklingsmöjligheter? Är du strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll där du är spindeln i nätet? Då är du rätt person för tjänsten som Contract support! Sök redan idag då urvalet sker löpande.
CBRE fortsätter att växa och vi söker nu en Contract support till vår verksamhet som är stationerad hos vår kund i Norrköping. Vi är ett sammansvetsat team, som jobbar tätt tillsammans för att erbjuda våra kund den bästa möjliga servicen. Vi arbetar med kollegor runt om hela världen, vilket ger ett variationsrikt arbete.
Du kommer att jobba i ett team med Contract manager som är ansvarig för leveransen av kontona samt teknisk förvaltare som driver dagliga verksamheten. Tjänsten är delad i två ansvarsområden, fastighetsadministration som innefattar bl.a. hyresavisering, avisering av kostnader för laddplatser. Det andra ansvarsområdet är uppföljning av leverantörer, där du har operativt ansvar för FM och att vi levererar i enlighet med våra affärsöverenskommelser, leverantörskontrakt och implementering av nya servicekategorier, daglig kontakt med kund och leverantörer samt supportera med arbetsmiljöarbete. Du kommer att ingå i den lokala ledningsgruppen.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också vill leva efter dessa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa att såväl leverantörs- som kundfakturor hanteras och betalas korrekt
Aviseringer och fakturering
Utveckla och forma modeller för uppföljning och rapportering för att förbättra standarder för den finansiella hanteringen
Vara behjälplig vid månads- och årsbokslut samt budgetarbete
Ansvara för inköpsprocesser och ha kontakt med befintliga samt nya leverantörer
Medverka och planera avstämningsmöten med kunden och leverantörer samt säkerställa god kommunikation med dessa
Arbeta löpande med QHSE
Driva ett målmedvetet förbättringsarbete
Superanvändare i vårt ärende- och underhållssystem
Säkerställa kvalitet och säkerhet, i enlighet med lagbestämmelser och vårt SLA (Service Level Agreement) med kund.
Ha en god förståelse för aktuell lagstiftning, i miljö-, säkerhet- och kvalitetsrelaterade frågor.
Vi söker dig som är/har:
Positiv och nyfiken på att lära sig nya saker.
Förmåga att skapa långsiktiga & förtroendebaserade relationer.
Kan arbeta självständigt och känner sig bekväm att fatta beslut.
God kommersiell förståelse och ekonomiska färdigheter, inklusive förståelse av SLAs och KPIs samt kontraktshantering.
Utmärkt kommunikationsförmåga på både engelska och svenska, såväl skriftligt som muntligt
Ansvarstagande, god organisationsförmåga, tar egna initiativ och är bra på att slutföra arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen är du proaktiv och lösningsorienterad. Du är prestigelös, har en positiv inställning och trivs med att arbeta i en organisation där du har många kontaktytor, varför ditt sätt att knyta kontakter är viktigt. Vi värdesätter att du har stort kundfokus, är ansvarstagande och pålitlig. Du stimuleras av en miljö som utmärks av stort engagemang och där förmågan att hantera snabba förändringar och kommunicera är av stor betydelse.
Vi erbjuder dig en spännande möjlighet i en stor global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer att omfattas av vår tjänstepension, våra friskvårdsförmåner och vår Benify-portal mm Tjänsten är en tillsvidareanställning på halvtid, arbetstid enligt ök, kontorstid, placering hos kund i Norrköping. Startar så snart som möjligt och enligt överenskommelse.
Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2025-09-05
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Johan Larsson
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 140 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning Ersättning
