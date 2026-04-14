Contract Manager, Data Center
Contract Manager, Data Center
Vi söker en erfaren och trygg ledare med stark kompetens inom Contract Management som vill ta ett viktigt ansvar i vår Data Center-verksamhet. Som Contract Manager hos oss får du en nyckelroll där du leder team, driver operativ leverans och säkerställer att både kundnöjdhet och finansiella resultat håller högsta nivå.
Om rollen
Som Contract Manager ansvarar du för att leda och utveckla teamet, säkerställa en stabil och högkvalitativ kontraktsleverans samt bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Du blir navet mellan kund, leveransorganisation och interna funktioner och driver både operativa och strategiska frågor i ett affärskritiskt datacenter-uppdrag.
Dina ansvarsområden
Leverera operativt resultat enligt KPI:er, SLA:er och kundkrav
Leda teamet, inklusive onboarding, engagemang och kompetensutveckling
Ha fullt ansvar för prognoser, budget, rapportering och finansiella resultat
Skapa och upprätthålla starka kundrelationer samt hantera ärenden och lösningar
Säkerställa efterlevnad av processer, standarder och lagkrav
Identifiera förbättringsområden och driva operativa effektiviseringar
Mått på framgång
Operativ och lagstadgad regelefterlevnad
Budget, prognoser och P&L-resultat
Kundnöjdhet (NPS)
Medarbetarengagemang och teamperformance
Riskhantering och audit-beredskap
Du kommer att ansvara för
P&L, budget och finansiell rapportering
Kontraktets KPI:er och riskregister
Återkommande kundmöten och kontokommunikation
Administrativt och dokumentationsmässigt kontraktsansvar
Samarbete & påverkan
Nära samarbete med interna team, tekniska funktioner och leverantörer
Påverkan på kontraktets strategiska och operativa utveckling
Bidra till teamets prestation, tillväxt och engagemang
Vi söker dig som
Är trygg, kommunikativ och lösningsorienterad
Har stark organisatorisk, administrativ och analytisk förmåga
Är proaktiv, positiv och orädd inför att ta initiativ
Trivs i en snabb och krävande miljö
Har erfarenhet av contract management, FM, teknisk drift eller liknande område
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom en global marknadsledare
Stöttande kollegor och en samarbetsorienterad kultur
En stabil och långsiktig kundmiljö
Om CBRE
CBRE är världens största företag inom kommersiella fastighetstjänster och investeringar. Bolaget är ett Fortune 500- och S&P 500-företag med huvudkontor i Dallas och har över 140 000 medarbetare globalt, inklusive Turner & Townsend. Vi är verksamma i över 100 länder och erbjuder tjänster inom rådgivning, Facility Management, Property Management, projektledning, arbetsplatsupplevelse, investeringar och utveckling. Med vår globala räckvidd, djupa expertis och lokala närvaro levererar vi högkvalitativa lösningar som skapar värde för våra kunder i hela världen. Läs mer på www.cbre.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Datalinjen 3 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Contact
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com
9852115