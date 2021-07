Contentbyrå söker KAM - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?BolagetBolaget som är aktivit inom content- och native är sprungna ur Sveriges äldsta nativebyrå som tog native advertising till Sverige. För nio år sedan förändrade de synen på både journalistik och marknadsföring, nu bryter de ny mark igen och introducerar Native 2.0 tillsammans med nya ägare. Vi har förändrat mycket i företaget och med det sker även en stor omställning på säljavdelningen. Vi söker därför en ny säljdriven kollega som vill vara med på en fantastisk resa med Sveriges bästa nativeprodukt!Vi söker just nu en Key Account Manager till en av Stockholms största contentbyråerOm digVem är du? Vi tror att du har tre års erfarenhet av mediebranschen och fem år av försäljning, samt att du kommer från ett etablerat mediehus där du är van vid att träffa kundens marknadsavdelning och deras byråer. Du har goda kunskaper i det svenska språket samt en utvecklad presentationsförmåga, muntlig såväl som skriftlig. Som person är du driven, självmotiverande och har ett starkt mål- och resultatfokus. Du har en utvecklad affärsförståelse, drivs av att hitta effektiva lösningar och vågar göra det oväntade. Vidare har du förmågan att strukturera ditt arbete så att du med goda resultat kan driva flera parallella försäljningsprocesser. Du kan snabbt sätta dig in i kundens verksamhet och förstå hur vi kan bidra till att kunden tjänar mer pengar. Du är trygg i dig själv, har en personlig mognad, och viktigast av allt, du gillar att göra affärer. Då kommer du att lyckas hos oss.Vad kan vi erbjuda dig? Eftersom du är en toppresterare tjänar du också mer än andra och så även hos oss. Hos oss är det människan som gör jobbet, därför lägger vi fokus på att människan ska må bra. Vi arbetar ständigt med att Du ska utvecklas till en bättre säljare, vilket innebär att vi lägger stor tyngdpunkt på sälj-, strategi- och processutveckling. Vi engagerar oss personligen i dig och du kommer att få arbetskamrater som peppar och utmanar dig i ditt dagliga arbete. När du börjar är säljorganisationen liten vilket innebär att du kommer ha stor påverkan på hur både den och din framtid ska se ut.2021-07-07Eftergymnasial utbildning, högskola eller universitet är meriterandeArbetslivserfarenhet, Key account manager, 2-4 års erfarenhetDin nya tjänst Rollen som Key Account Manager på bolaget innebär att du självständigt driver utvecklingen i försäljningsarbetet av din kundlåda. Du kommer att bearbeta och utveckla befintliga kunder samtidigt som du projekterar din egen nykundsbearbetning. Du kommer att jobba mot välkända varumärken och deras marknadsavdelningar samt ha tät kontakt med kundens byråer, komma med effektiva lösningar och ge dina kunder avkastning på sina investeringar.Nu har du chansen att vara med och förändra medielandskapet. Då bolaget söker en ny Key Account Manager. Är du vår nästa nyckelperson? Känner du dig inspirerad?I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5850775