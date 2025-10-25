Content Creator Inferno Online
2025-10-25
Inferno Online är världens största gamingcenter och en ikon inom svensk esport. Hos oss möts tusentals spelare varje vecka - från nybörjare till proffs. Vi arrangerar turneringar, företagsevent, nattgibb och gamingupplevelser i världsklass.
Nu söker vi en Content Creator som vill vara med och bygga Inferno Onlines digitala röst och skapa innehåll som engagerar vår community både online och på plats.
Om rollen
Som Content Creator på Inferno Online ansvarar du för att planera, skapa och publicera innehåll som stärker vårt varumärke och lockar fler till våra center. Du kommer att arbeta nära marknads- och eventteamet för att lyfta fram allt från dagliga aktiviteter till stora turneringar.Dina arbetsuppgifter
Skapa engagerande innehåll för sociala medier (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook m.fl.)
Fota och filma i våra center under event, turneringar och kundaktiviteter
Skriva copy och producera grafik till kampanjer, nyheter och erbjudanden
Samarbeta med influensers, partners och eventteam
Planera och schemalägga innehåll i samråd med marknadsansvarig
Följa upp statistik, engagemang och resultat i våra digitala kanaler
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier - gärna inom gaming, sport, musik eller event
Har god känsla för bild, text och storytelling
Kan hantera foto- och videoredigering (ex. Adobe Premiere, Photoshop, CapCut eller liknande)
Är kreativ, självgående och full av idéer
Förstår gamingkulturen och trender inom esport och digitalt communitybyggande
Meriterande: erfarenhet av livesändning, streaming eller motion graphics.
Ansökan:
Skicka CV, portfolio (eller länkar till tidigare jobb) och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Content Creator - Inferno Online" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
E-post: info@infernoonline.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Content Creator". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sports and Social Entertainment Sweden AB
(org.nr 559496-3943)
Odengatan 60 (visa karta
)
113 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Inferno Online Jobbnummer
9574394