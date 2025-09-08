Containerlossning, extra dagtid
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta vid behov med containerlossning! Vi har två kunder, belägna i Lund och Löddeköpinge, som behöver ett par extra händer några gånger i veckan.
Arbetsuppgifterna består av att, tillsammans med andra, tömma containrar med inkommande gods. Vad som finns i containrarna varierar mellan arbetsplatserna; kundföretaget i Lund hanterar däck medan kunden i Löddeköpinge hanterar gamingtillbehör. Vi ser det som en god möjlighet att få arbeta på olika arbetsplatser under en och samma anställning.
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare inom containerlossning behöver du:
Vara en lagspelare
Vara ansvarstagande
Ha god arbetsmoral
Ha god fysik, då uppdraget kan innebära tunga lyft och högt tempo
Vidare letar vi efter dig som har ett bra bemötande mot kollegor, är ordningsam och håller tider.
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag. Arbetspassen brukar vara mellan 4 och 8 timmar långa. Vi ser att du har möjlighet att arbeta 2-3 pass per vecka. Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
Behärska svenska och/eller engelska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - t.ex. studier, eget företag eller arbete hos annan arbetsgivare
Meriterande:
Truckkort
Tidigare erfarenhet av att arbeta på lager eller med containerlossning
Om ansökan: Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan! Ersättning
