Configuration Manager
2025-12-15
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du redo för nästa steg i karriären? Saab Dynamics söker en engagerad konfigurationsledare till vårt innovativa team i Linköping. Här får du en nyckelroll i projekt som driver och formar framtidens teknik.
I rollen arbetar du med konfigurationsledning (CM) och skapar samt upprätthåller CM-planer som blir kärnan i våra projekt, både i offertstadiet och genom hela projektets livscykel. Du säkerställer att etablerade processer följs och att rutiner och infrastruktur finns på plats så att våra produkters konfigurationer är kontinuerligt uppdaterade och korrekt dokumenterade vid beslutade tillfällen. En viktig del av rollen är också att synliggöra och stärka CM-förmågan inom projekt och verksamhet.
Du deltar i strategiska forum för ändringshantering och bidrar i tekniska genomgångar. Dessutom håller du projekt- och programledningen uppdaterad, är delaktig i metodikutveckling och driver förbättringar i arbetssätt och utvecklingsprocesser för att vi ska fortsätta ligga i framkant. Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Vi söker dig som har ett starkt intresse för konfigurationsledning (CM) och som vill vara med och bidra till att vi utvecklar framgångsrika system med hög leveransprecision. Du är strukturerad, gillar ordning och reda och trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har lätt för att göra komplex information begriplig.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av arbete med konfigurationsledning (CM)
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Förmåga att arbeta strukturerat och driva flera uppgifter/projekt parallellt
Meriterande
Erfarenhet av IFS
Tidigare arbete med tekniska utvecklingsprojekt
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9644346