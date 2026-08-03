Concierge
Genetor AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-08-03
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, Helsingborg
eller i hela Sverige
Är du en stjärna på service, älskar kundkontakter och tycker om att göra det där lilla extra? Då har vi jobbet för dig!
OM FÖRETAGET
År 2019 startade vi upp vårt första kontorshotell Elverket i Helsingborg. Därefter har vi etablerat oss på Helsingborg Central, Malmö Central, Malmö Kungsgatan, Hyllie Boulevard och Lund. Vi arbetar ständigt för att göra kundupplevelsen oförglömlig och erbjuder co-working på en helt ny nivå– vill du vara med på vår framgångsresa så läs vidare.
DIN ROLL
Som Concierge har du en bred och varierande roll med service och kundkontakter som viktiga delar i dina arbetsuppgifter. I din roll kommer du bemanna vår reception, ta emot besökare, leverantörer, förbereda för konferenser, frukost och mycket mer. Du kommer vara husets "allt i allo".
Tjänsten kommer vara på en av våra anläggningar i Malmö.
DIN PROFIL
Vi söker dig som brinner för service och för att göra det där lilla extra för våra medlemmar varje dag. I denna rollen prioriteras alltså erfarenhet från en liknande roll inom service, konferens, försäljning kundservice eller café/restaurang. Du trivs med att bygga relationer, är social, lösningsorienterad och en fixare ut i fingerspetsarna. Det är bra om du är bosatt i Malmö med omnejd.
ANSÖKAN
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, men det kan förekomma kvälls- och helgjobb. Arbete på någon av våra andra anläggningar kan också förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-mail
E-post: jobb@genetor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Concierge Malmö Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Genetor AB
(org.nr 559202-7279), https://www.genetor.se/ Jobbnummer
10019214