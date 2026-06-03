Compliance Monitoring Manager
Saab Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-06-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad!
Din roll
Har du erfarenhet av flygindustrin? Vill du bidra till samarbetet mellan funktioner och avdelningar med säkerheten i fokus? Ansök då till denna utmanande och spännande karriärmöjlighet!
Aviation Services är en affärsenhet inom affärsområdet Aeronautics. Vi arbetar i huvudsak med supportlösningar inom civil och militär luftfart och bedriver en verksamhet med en komplex regulatorisk kravbild. Den centrala kvalitetsstaben har här en mycket viktig funktion då vi tillhandahåller resurser både inom våra luftfartstillstånd och våra övergripande kvalitetsledningssystem för ISO 9001och EN 9110.
Vi söker nu en Compliance Monitoring Manager till affärsenhetens Part-145 tillstånd
(komponentunderhåll inom SE-EMAR, EASA, FAA och UK CAA). Här blir du en del av en expansiv och spännande verksamhet där du får möjlighet att påverka. Vi välkomnar dig till ett arbete med stora möjligheter till utveckling i ett engagerat team.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att, inom tillståndsorganisationen:
Utveckla och underhålla revisionsprogrammet
Planera, utföra och följa upp revisioner enligt revisionsprogrammet
Övervaka förändringar av gällande regelverk
Granska ansökningar och godkänna behörigheter för personal
Granska ansökningar och godkänna förändringar av organisationens Shop Capability List
Delta i utveckling och genomförande av utbildningar
Hålla kontakten med relevanta myndigheter i tillståndsfrågor
Rapportera status gällande kravuppfyllnad till Accountable Manager Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Som person är du bra på att kommunicera och har lätt att samarbeta med andra människor. Du är drivande, har ett självgående arbetssätt och en stor vilja att hitta lösningar. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att leda team till samverkan och engagemang. Du har även en god analytisk förmåga, är noggrann, nyfiken och drivs av viljan att förbättra verksamheten.
Vi söker dig som har:
Kunskap och erfarenhet av underhåll inom luftfartsområdet
Förståelse för luftfartsregler och -standarder, exempelvis EASA, SE-EMAR och ICAO
Tekniskt intresse och god datorvana, inklusive Office-paketet
Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska
B-körkort, då resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
Det är meriterande om du även har:
En flygteknikerutbildning
Erfarenhet av kvalitetsrevisioner och kunskap om revisionsteknik
Erfarenhet av problemlösning och grundorsaksanalys
Kunskap om EN 9110-standarden och dess tillämpning
Kunskap om Safety Management System.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, det medföra krav på visst medborgarskap. Befattningen kräver också att du genomgår en godkännandeprocess hos civila och militära luftfartsmyndigheter.
Placeringsort: Linköping eller i Arboga.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB mia.haaster@saabgroup.com Jobbnummer
9945286