Compliance Coordinator / Administratör
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-06-23
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Bakgrund
Vi söker en strukturerad och kommunikativ administratör som vill arbeta med compliance, dokumentation och koordinering i en internationell verksamhet.
I denna roll kommer du att stötta specialister inom Product Compliance genom att hantera administrativa processer, koordinera aktiviteter och säkerställa att dokumentation, rapportering och uppföljning genomförs på ett effektivt sätt.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som trivs i en koordinerande roll och vill utveckla din kompetens inom compliance, hållbarhet och regulatoriska processer.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Administrera och följa upp återkommande compliance-aktiviteter kopplade till projekt.
Koordinera processer, följa upp status och säkerställa att nödvändiga underlag samlas in.
Stödja rapportering inom material- och kemikalieefterlevnad, inklusive SCIP-rapportering och relaterad dokumentation.
Strukturera, uppdatera och underhålla dokumentation för uppföljning, revisioner och interna beslutsprocesser.
Avlasta compliance-specialister genom att hantera administrativa och koordinerande uppgifter.
Stödja riskhantering och testaktiviteter genom dokumentation och uppföljning.
Assistera vid interna och externa revisioner genom insamling av underlag och uppföljning av åtgärder.
Vi söker dig som
Är noggrann, strukturerad och administrativt stark.
Trivs med koordinering och uppföljning av flera aktiviteter samtidigt.
Har god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta med olika intressenter.
Är självgående och tar ansvar för att driva uppgifter framåt.
Har intresse för compliance, kvalitet, hållbarhet eller regulatoriska processer.
KvalifikationerKrav
Erfarenhet av administration, koordinering eller projektstöd.
God organisatorisk förmåga och vana att arbeta strukturerat.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande
Svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av compliance-, kvalitets- eller regulatoriska processer.
Erfarenhet av dokumenthantering och rapportering.
Erfarenhet av revisioner eller uppföljningsarbete.
Erfarenhet från tillverkande industri eller internationell verksamhet.Anställningsvillkor
Uppdragsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övergång till anställning (Try & Hire).
Omfattning: Heltid.
Placering: Jönköping.
Hybridarbete: Upp till 25 % distansarbete.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959670-2067430". Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Östra Strandgatan (visa karta
)
553 24 JÖNKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9975904