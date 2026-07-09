Competence & Training Specialist
Stadler Service Sweden AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-07-09
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OM TJÄNSTEN
Regelefterlevnad – Du bevakar lagändringar och branschstandarder och säkerställer regelefterlevnad.
Kompetensefterlevnad- Du säkerställer att medarbetare har rätt utbildningar, licenser och certifieringar för att uppfylla regulatoriska krav och interna kvalitetsstandarder
Processutveckling – Du dokumenterar, implementerar och förbättrar policies, arbetssätt och system som säkerställer spårbarhet och kontroll över organisationens kompetens
Utbildningsadministration – Du administrerar och planerar utbildningar genom att samordna kursinnehåll, bokar interna och externa utbildningsresurser
Kompetenskartläggning - Utveckla och genomföra strukturerade kompetenskartläggningar för nyckelroller inom produktion och stödjande funktioner
Kompetensdatabaser - Administrera och optimera system för kompetensregistrering och spårbarhet
Strategisk kompetensförsörjning – Du driver strategisk kompetensförsörjning genom att arbeta med successionsplanering för kritiska roller och säkerställa långsiktig kompetensplanering
Du är ett stöd till chefer - Ge ledare verktyg och stöd för att arbeta systematiskt med kompetensutveckling i sina team
Utföra kompetens- och compliancerelaterade riskbedömningar i samarbete med säkerhet, produktion och kvalitet
Förbättringsinitiativ - Driva förbättringsprojekt kopplade till kompetens, kvalitet och regelefterlevnad
Uppföljning och rapportering - Ta fram KPI:er, rapporter och analyser för ledning och övriga nyckelintressenter
Tvärfunktionellt samarbete - Arbeta nära HR, produktion, kvalitet och arbetsmiljö för att skapa helhetslösningar
OM DIG
Relevant akademisk utbildning och minst fem års erfarenhet av kompetensförsörjning och arbete kring regelefterlevnad. Erfarenhet från järnvägsbranschen eller tillverkande miljö är meriterande. Krav på god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift. God förmåga att analysera och förstå hur olika delar av verksamheten påverkar varandra samt god förmåga av att identifiera risker och bedöma konsekvenser kopplade till kompetens, kvalitet eller compliance God förmåga att skapa ordning, systematik och tydliga processer. God kommunikationsförmåga samt pedagogisk förmåga att utbilda personal samt leda förändringsarbete God administrativ erfarenhet samt systemvana. En prestigelös inställning och god samarbetsförmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadler Service Sweden AB
(org.nr 556961-5262), http://www.stadlerrail.com
Verkstadsgatan 31 (visa karta
)
722 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997980