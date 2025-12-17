Communications Manager på 50% sökes!
Academic Work Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2025-12-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en operativ kommunikationsansvarig på 50 % för ett föräldravikariat februari-oktober 2026. Rollen har fokus på internkommunikation, digitala kanaler och lokal mediekontakt i nära samarbete med verksamheten och ett globalt team.
OM TJÄNSTEN
Vår kund gör det enklare för människor att ta hand om sin hälsa i vardagen. Som en etablerad aktör inom hälsa och välbefinnande utvecklar de välkända produkter som används och uppskattas av konsumenter runt om i Europa. Med kvalitet, omtanke och ett långsiktigt perspektiv i fokus skapar de lösningar som bidrar till ett bättre liv varje dag.
De söker nu en kommunikationsansvarig på 50 % för ett föräldravikariat under perioden 1 februari-1 oktober 2026.
I den här rollen arbetar du operativt med företagets kommunikation i Sverige. Ditt fokus ligger på internkommunikation, digitala kanaler och lokal mediekontakt, i nära samarbete med verksamheten. Du ingår i ett litet globalt kommunikationsteam och har löpande kontakt med huvudkontoret.
Du ansvarar för att genomföra både intern och extern kommunikation för den svenska organisationen. Det innebär att du uppdaterar intranät och webbplats, producerar och publicerar innehåll i digitala kanaler samt ser till att den årliga kommunikationsplanen genomförs. Du anpassar och genomför även globala kommunikationsinitiativ för den svenska marknaden. I rollen ingår också att samordna varumärkes- och PR-aktiviteter, arbeta med lokalt hållbarhetsinnehåll och ge stöd i medie- och kommunikationsfrågor, inklusive vid förändringar och krissituationer.
Tjänsten passar dig som vill ha en praktisk och tydligt definierad kommunikationsroll, där du arbetar strukturerat, producerar mycket innehåll och ansvarar för att saker blir gjorda.
Du erbjuds
• En flexibel procentroll på 50 % med tydliga prioriteringar och ansvarsområden
• En position inom en global kommunikationsfunktion med höga professionella standarder
• Ett nära samarbete med huvudkontoret och exponering mot internationella kommunikationsfrågor
• Möjligheten att vara del av ett tillväxtbolag med ambitionen att växa 3-5 gånger inom fem år
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Som Kommunikationsansvarig kommer du att spela en central roll i att hantera intern och extern kommunikation, från att uppdatera digitala plattformar till att hantera mediekontakter och stödja varumärkesbyggande initiativ.
• Äga det lokala intranätet, inklusive innehållsuppdateringar och förvaltning.
• Utföra den årliga kommunikationsplanen i Sverige och utvalda globala aktiviteter.
• Hantera uppdateringar av webbplatser och bidra till ett globalt webbplatsprojekt.
• Publicera innehåll på interna och utvalda externa kanaler, inklusive global LinkedIn-planering.
• Koordinera Brand PR-berättelser i samarbete med marknadsföringsteamet.
• Hantera lokala medieförfrågningar och proaktiv medieuppsökande verksamhet i Sverige.
• Stödja lokal beredskapskommunikation och samordna med huvudkontoret vid känsliga ämnen.
VI SÖKER DIG SOM
• Gedigen erfarenhet av kommunikation, gärna från en större organisation eller ett varumärkesdrivet bolag
• Relevant utbildning och eller motsvarande praktisk erfarenhet.
• Van att arbeta i högt tempo med stark genomförandeförmåga inom internkommunikation, digitala kanaler och media
• Självständig och trygg i att arbeta inom ett tydligt uppdrag och ansvarsområde
• Strukturerad, pålitlig och bekväm med att hantera flera parallella uppgifter i en procentroll
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används i rollen
• Goda kunskaper Officepaketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av krishantering och mediestrategi
• God kunskap om digital marknadsföring och sociala medier
• Erfarenhet från en liknande bransch
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Självgående
• Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Our client is a successful growth company. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116372". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9648457