Communication Lead till Swedish Match
2025-09-03
Swedish Match develops, manufactures and sells quality products under market-leading brands in the product segments Smokefree, Cigars, and Lights. Production is located in seven countries with the majority of the Group sales coming from the US and Scandinavia. Since 2022 Swedish Match is wholly owned by PMI, Philip Morris International. With a flexible, innovative and sustainable approach, we work to have the right strategy, people, skills, products and structure in place. All in order to be able to quickly meet changing market conditions.
With a portfolio consisting of both modern brands and brands with a long tradition, Swedish Match offers products with and without tobacco. Offering tobacco consumers alternatives to cigarettes is at the heart of what we do, always with our vision in mind: a smoke-free future. Read more about Swedish Match at www.swedishmatch.com.
Vill du vara navet för internkommunikation på en producerande fabrik och säkerställa att medarbetarna är välinformerade, engagerade och delaktiga? Swedish Match fabrik i Göteborg söker nu en Communication Lead - en lokal kommunikatör som blir central för internkommunikationen på fabriken.
Om rollen
Som Communication Lead ansvarar du för att samla, strukturera och sprida information internt på fabriken, så att medarbetarna är välinformerade, engagerade och delaktiga i verksamhetens framgångar. Du säkerställer att framgångsrika exempel och goda resultat, inklusive lärdomar från interna utvecklingsprogram, sprids och synliggörs för alla medarbetare på fabriken. Rollen innebär även stöd till fabriksledningen vid skapandet av presentationer, onboardingmaterial och andra interna presentationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och genomföra interna kampanjer för att främja företagskultur, arbetsmiljö och värderingar
• Skapa innehåll för interna kommunikationsplattformar för att öka medarbetarengagemang och sprida framgångar inom bland annat interna utvecklingsprogram
• På uppdrag av ledningen utveckla och utforma presentationer för fabriksmöten, onboarding och andra interna presentationer
• Scanna central kommunikation och förmedla relevant information på ett tydligt och engagerande sätt
Om dig
Vi söker dig som har:
• Vidareutbildning inom kommunikation, media eller marknad
• Minst 3 års erfarenhet som internkommunikatör, gärna från fabriksmiljö
• Mycket goda kunskaper i Office-paketet (Word, PowerPoint, Excel)
• Goda kunskaper i grafisk design, exempelvis Adobe Creative Suite
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Du är självgående, strukturerad och har en naturlig förmåga att engagera och motivera kollegor. Du förstår hur information ska förmedlas för att skapa delaktighet, förståelse och inspiration i hela fabriken.
Swedish Match erbjuder
På Swedish Match får du chansen att vara en del av ett väletablerat och innovativt företag med högkvalitativa produkter och välkända varumärken. På Swedish Match är vi övertygade om att en mångfaldig personalstyrka är positiv för vår verksamhet. Vårt fortsatta mål är därför att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare. I denna miljö har alla medarbetare lika möjligheter att uppnå sin fulla potential oavsett personliga egenskaper. Vi behöver alla hjälpas åt framåt i detta viktiga arbete.
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Swedish Match med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Nadine Gneiser på 0731-489899 eller nadine.gneiser@mpyascitech.com
senast 18 september 2025.
senast 18 september 2025. Vi arbetar med löpande urval, vilket kan göra att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Som en del i Swedish Matchs rekryteringsarbete genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om framtida medarbetare.
