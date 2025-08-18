Commercial Project Manager
Biscuit International Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örkelljunga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örkelljunga
2025-08-18
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biscuit International Sweden AB i Örkelljunga
Biscuit International är Europas ledande producent av private label-kex och brödsubstitut, med 32 fabriker, 5 000 anställda och verksamhet i över 40 marknader.
Vi söker nu en Kommersiell Projektledare till vårt svenska team. Du ansvarar för att driva kundprojekt, utveckla erbjudanden och hantera produktportföljer. Rollen innebär nära samarbete med marknad, kvalitet, logistik och produktion i en internationell miljö.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
• Driva och koordinera kundprojekt.
• Hantera produktportföljer och säkerställa leverans enligt kundkrav.
• Stödja produkt- och affärschefer inom marknadsföring, kvalitet och produktsäkerhet.
• Delta i projekt kring produktsäkerhet, förpackning och hållbarhet.
• Hantera reklamationer och utredningar.Kvalifikationer
• Stark analytisk förmåga och goda kunskaper i MS Office.
• Självständig, initiativrik och lösningsorienterad.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av logistik/supply chain, BI/SAP eller export.
• Universitetsutbildning och erfarenhet av projektledning.
Vi erbjuder:
En dynamisk, internationell arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
Ansökan: Skicka till HR-koordinator Anna Persson: apersson@biscuitinternational.com
.
Sista dag att ansöka är 29 augusti 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: apersson@biscuitinternational.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biscuit International Sweden AB
(org.nr 556547-4524) Kontakt
Anna Persson apersson@biscuitinternational.com 0765400567 Jobbnummer
9462789