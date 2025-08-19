Cognitive System Developer Till Saab Aeronautics I Linköping!
2025-08-19
Vill du ta nästa steg i karriären inom HMI och UI/UX och jobba med projekt gällande ny spännande utveckling för flygplan på SAAB? Vill du ha en bred roll där du är med och bidrar till utveckling för piloter? Har du kunskap och erfarenhet inom mjukvara, kognitionsvetenskap eller embedded? Då kan du vara den vi söker till SAAB Aeronautics i Linköping!
Om rollen
Som Systemingenjör inom området Gripen Human Machine Interaction (HMI) & Display system kommer du att bli en del av en dynamisk sektion med 42 engagerade medarbetare. Teamet består av tre utvecklingsteam och har ett brett ansvarsområde inom HMI. Arbetet sker agilt med nära samarbeten och ett stort kontaktnät inom Saab. Teamet du kommer bli del av har en öppen arbetskultur och högt i tak. Det uppmuntras att alla kommer med sina idéer och bidrar i diskussioner för att utvecklingen fortsätter framåt. Arbetet sker på plats i Linköping.
Som Systemingenjör på Saab Aeronautics kommer du att utveckla och förbättra gränssnitt och användarupplevelser för piloter i flygplan. Du kommer att arbeta med hela kedjan från koncept till validering och certifiering, i nära dialog med piloter och flygprovsverksamhet. Detta innebär nära dialog med kunder och piloter, kravställning, design, implementering tillsammans med mjukvaruteamet, och slutligen validering och certifiering. Du hanterar flera projekt samtidigt, ofta med huvudansvar för 1 projekt och stöd i 2-3 andra uppdrag. Dina arbetsuppgifter inkluderar att diskutera design, layout och funktion, samt att driva projekten framåt. Du kommer att ha nära kontakt med piloter som testar produkten och ger värdefull feedback på design och användning. Du kommer att kontrollera systemet, delta i tester och övervaka dess beteende.
Rollen är kommunikativ där en stor del av arbetet är att delta i möten och diskussioner. Självständigt arbete innefattas också i form av analyser och dokumentationer. Teknisk förståelse är nödvändig, även om du inte kommer att skriva kod.Publiceringsdatum2025-08-19Profil
För att passa i denna roll behöver du ha tidigare arbetserfarenhet som exempelvis kognitionsvetare, interaktionsdesigner eller annat liknande område. Du behöver vara flexibel där det är naturligt att du lyssnar in dina kollegor och resten av teamet. För att föra projekten framåt behöver du känna dig trygg i en kravställande roll där du inte ser några konstigheter av att framföra dina egna åsikter. Utöver det behöver du ha ett helikopterperspektiv och se helheten av processer och organisationen för att trivas i denna roll.
Skallkrav
• Högskole-/civilingenjör inom kognitionsvetenskap, teknik, interaktionsdesign eller annat relevant område.
• 3-10 års relevant arbetserfarenhet.
• Stort intresse och förståelse för teknisk arkitektur.
• Arbetserfarenhet av större företag.
Meriterande
• Förståelse för programmering och embedded/inbyggda system
• Flygintresse
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Om SAAB Aeronautics
Affärsområdet Saab Aeronautics är en innovativ leverantör av flygplanssystem i världsklass och erbjuder ett brett utbud av supportlösningar inom både civil och militär luftfart. Inom affärsområdet bedrivs allt från forskning till utveckling och produktion av militära flygplanssystem. Saab säkrar framtiden inom flygindustrin genom forskning och studier av innovativa flygsystem samt genom vidareutveckling av de produkter de utvecklar och producerar. Du får arbeta i en innovativ och kreativ arbetsmiljö där du har möjlighet att bygga en långsiktig och givande karriär. Saab ser sina medarbetare som sin största tillgång och det är viktigt att kunna arbeta och utvecklas i olika faser i livet. Saab står för en stark kunskapstradition och erbjuder därför möjlighet till kontinuerligt lärande samt förutsättningar för varje medarbetare att forma sin egen karriär.
Om Framtiden
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Rebecca Anderson via e-post: rebecca.anderson@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: enl. ö.k.
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 7.30-16.30, flex.
Ort: Linköping, arbetet sker på plats.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51136_JOB".
Detta är ett heltidsjobb.
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142)
Framtiden AB
