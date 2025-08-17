Cocktail bartender Mixolog heltid
Hej!
Vi rekryterar på uppdrag av partner cocktail bartender för heltidsanställning direkt hos kund i centrala Malmö.
Restaurangen håller hög klass med en noga utvald fast cocktail meny.
Arbetet är fördelat Tisdag-Lördag ledig Söndag Måndag.
Obs inga nätter
Vem är du?
Utbildad bartender eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
Förmåga att arbeta i ett högt tempo med ett leende på läpparna
Social kompetens och trivs med att integrera med gäster
Ansvarstagande med en positiv inställning
Vad du får av oss?
Stöttande team och kollegor på en arbetsplats där du uppskattas
Bra dricks och utvecklingsmöjligheter
En dynamisk och rolig arbetsmiljö där ingen kväll är den andra lik!
Vår kund finns i
Malmö
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobb@rekryteramera.se Omfattning
