Coach med platsansvar Högås Daglig verksamhet
Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad? Är du en driven och nyfiken person med ett coachande förhållningssätt? Då kanske du är den vi söker som coach med platsansvar till Högås dagliga verksamhet!
Om rollen Som coach med platsansvar jobbar du främst i verksamheten genom att hålla i och planera aktiviteter tillsammans med våra deltagare. Du har även administrativa arbetsuppgifter såsom schemaläggning, uppdatering och genomlysning av riskbedömningar, avvikelser och dokumentation. Du leder det dagliga arbetet tillsammans med enhetschefen genom att introducera, coacha och inkludera. Vidare säkerställer du god kvalitet på verksamheten och arbetar utifrån Nytidas pedagogiska ramverk i syfte att ge bästa möjliga stöd och förutsättningar till omsorgstagarna. Självklart bidrar du även till ett gott arbetsklimat samt goda relationer med verksamhetens kunder och anhöriga. Detta genom att vara närvarande och stötta, svara på frågor, leda, ge feedback och bekräfta dina medarbetare i vardagen. Du rapporterar till enhetschefen och ingår i verksamhetens ledarteam.
Om Högås dagliga verksamhet
Högås är en daglig verksamhet enligt LSS som vänder sig till dig med diagnos inom autismspektrum och intellektuell funktionsnedsättning som vill arbeta nära naturen i en aktiv miljö eller med estetisk inriktning. Idag har 10 deltagare sin verksamhet på Högås tillsammans med 3 coacher och en enhetschef samt flera vikarier.
Högås dagliga verksamhet ligger i ett skogs- och naturområde, alldeles intill sjön Långsjön. Verksamheten ligger tio minuter från Vagnhärad, ca 50 minuter söder om Stockholm samt 35 minuter från Södertälje och Nyköping.
Läs gärna mer om verksamheten på vår hemsida samt kolla gärna in vår instagram sida:
Högås DV - Nytida
Din erfarenhet och kunskap Du har högskoleutbildning med inriktning pedagogik, socialt arbete eller vård och omsorg samt erfarenhet av målgruppen. Vidare talar och skriver du flytande svenska och har god datorvana. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av olika former av kognitivt stöd och lågaffektivt bemötande samt av arbetsledning.
Du är tydlig, pedagogisk och drivs av att få personer att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Som person är du självständig, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har viljan och förmågan att leda och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du är initiativrik och lyhörd för deltagares behov och känner en naturlig respekt för andra människor.
Aktivt ledarskap För att lyckas i denna roll krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar.
Det är självklart att du som arbetsledare lever våra värderingar: Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Det här får du hos oss:
Coachande och närvarande chefer
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Vikariat Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 31/3 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Therese.asklof@nytida.se
Facklig kontakt: kommunal
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
