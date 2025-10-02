Cnc-tekniker till Mixon
Om Mixon Företaget är beläget i Kungälv och är ett teknikintensivt ägarlett bolag som tillverkar och servar olika egenproducerade limappliceringsmaskiner ämnade för kunder world wide. Mixon startades 1985, har tio anställda, varav två arbetar med skärande bearbetning. Mixon representerar kvalitet, långsiktiga lösningar och goda samarbeten.
Om tjänsten Du kommer att arbeta med tillverkning i Cnc- maskiner mestadels med enstyckstillverkning och mindre serier, både till vår maskinproduktion och till lager. Du kommer att arbeta med programmering, camberedning, programjustering, riggning, inköp av råmaterial och skärande verktyg. Maskinparken är modern och har Siemens styrsystem.
Din erfarenhet Du har goda skärtekniska kunskaper och har vana av att rigga och egenhändigt programmera maskiner. Vi tror att tidigare har arbetat med både enstycks- och mindre serietillverkning och har goda kunskaper inom ritningsläsning, mätteknik samt kunskap kring olika materials egenskaper, framförallt i olika typer av stål.
Du behärskar helst både svarvning och fräsning, men huvudsaken är att du är gediget erfaren på ena, och intresserad av att lära och arbeta med den andra. Du har en god datavana, innehar B-körkort och kommunicerar på svenska.
Vi ser att du är en strukturerad och engagerad person. Har ett lösningsorienterande förhållningsätt till ditt arbete och arbetar enligt ständiga förbättringar. Du drivs av att utveckla nya tankar och idéer. I denna ägarledda organisation är det snabbt till beslut och möjligheten att påverka är stor. Eget driv, fokus på kvalitet och vilja att utvecklas ser vi som en självklarhet för att passa i denna roll och organisation.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
För mer information Henrik Sellering, telefon 073 317 26 51
