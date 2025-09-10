CNC-tekniker inom avancerad svarv
Har du ett stort tekniskt intresse och drivs av att finna lösningar i en utvecklande miljö? Vill du bli en del av ett företag där du får arbeta med högteknologiska svarvar och den senaste produktionstekniken? MasterFlow söker nu en ny CNC-tekniker!
Om MasterFlow AB
MasterFlow arbetar med varmkanalsystem till formsprutningsverktyg för automatiserad plastproduktion. Vi levererar lösningar till våra kunder för att garantera bästa hjälp från formkonstruktion till produkt- och produktionsoptimering. Huvudkontoret och produktion har sin bas i Västervik, men har även dotterbolag i Storbritannien, Portugal och Hong Kong. MasterFlow är ett familjeägt företag som har funnits sedan 1939. Verksamheten präglas av kompetens samt kundfokus, och satsar stort på utveckling och innovation.
Din roll
Som CNC-tekniker hos MasterFlow arbetar du med avancerad svarvning, och får vara delaktig i flera steg av produktionen. Du kommer att programmera och arbeta med högteknologiska CNC-maskiner där precision och problemlösning är en naturlig del av vardagen. Rollen är bred, utmanande och kräver ett nyfiket förhållningssätt. Du kommer att ha en viktig roll i både produktion och utvecklingsprojekt, där ditt tekniska kunnande och förmåga att hitta smarta lösningar är framträdande. Arbetet kräver god kunskap i CAD och CAM, och en vilja att hela tiden förbättra och optimera processerna. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Avancerad CNC-svarvning i fleraxliga maskiner
Programmering i CAD/CAM
Mätning, kvalitetskontroller och optimering av arbetsmoment
Ställ- och maskinövervakning
Produktionsutveckling
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och automation, och som vill utvecklas i en roll där du får möjlighet att ta fram processförbättringar och vara innovativ. För att passa i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med komplexa maskiner och detaljer med krav på precision, och är utbildad inom processteknik eller CNC. Du har god förståelse för ritningsläsning, mätteknik och metallbearbetning, och vi ser att du är van vid att ta stort ansvar och egna initiativ. Du arbetar på ett strukturerat sätt för att uppnå kvalitet, och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en miljö där du får vara delaktig i att optimera processer, och motiveras av att bidra med lösningar som stärker MasterFlows produktion och långsiktiga utveckling. Vidare behärskar du det svenska och engelska språket väl i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du innehar truckkort.
Bra att veta
Arbetstider: Dagtid mån-fre
Omfattning: Heltidsanställning med start enligt överenskommelse.
Placeringsort: Västervik
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
