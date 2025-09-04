CNC-tekniker
Industrilås grundades 1981 och utvecklar, designar och tillverkar alla typer av låslösningar för industriella applikationer, från enkla klassiska handtag till mekatroniska lösningar, där åtkomsten styrs genom digitala nätverk. Vår primära drivkraft är vår outtömliga nyfikenhet på våra kunder - vi arbetar passionerat för att ta fram lösningar som förbättrar våra kunders affärer! Vi är i dag ca 450 anställda och finns i fler än 40 länder, med fabriker i Europa, Asien och Centralamerika. För mer information om Industrilås, besök vår hemsida www.industrilas.com.
Industrilås fortsätter att växa, och nu söker vi en skicklig CNC-tekniker till vår toppmoderna anläggning i Nässjö.
Varför jobba hos oss?
Teknik i framkant - Arbeta med modern CNC-bearbetning i en nybyggd och högteknologisk produktionsmiljö.
Utvecklingsmöjligheter - Vi erbjuder kompetensutveckling och möjligheter att växa inom företaget.
Stark teamkultur - Hos oss arbetar vi tillsammans för att utveckla produkter i världsklass.
Hållbarhet och innovation - Vi satsar på smarta lösningar och en hållbar produktion.
Din roll som CNC-tekniker
Som CNC-tekniker på Industrilås kommer du att spela en viktig roll i vår produktion. Du arbetar med högprecisionstillverkning av enstycks- och småseriedetaljer där programmering, inställning och optimering av CNC-fräsar är en central del av jobbet. Du får också möjligheten att arbeta med den senaste teknologin och Cam-programmering.
Tjänsten är på heltid med placering i Nässjö. Startdatum så snart som möjligt, eller efter överenskommelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ställa in, övervaka och optimera CNC-fräsar
Arbeta med avancerad ritningsläsning och 3D-underlag
Programmera och justera bearbetningsprocesser i EdgeCam, SolidWorks samt Siemens eller Sodick styrsystem.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och precisionstillverkning. Du är en lösningsorienterad lagspelare som trivs i en modern produktionsmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har gedigen erfarenhet av CNC-fräsning och programmering
Är van vid att tolka ritningar och 3D-underlag
Har erfarenhet av att ställa in och optimera CNC-fräsar
Har kunskap i EdgeCam, SolidWorks eller Siemens/Heidenhain (meriterande)
Redo att ta nästa steg?
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka. Sista ansökningsdag är 28 september. Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Lyckare, 010-130 75 43, Mattias.lyckare@itoolconcepts.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du vända dig till HR Business Partner Victoria Jersenius, victoria.jersenius@industrilas.com
.
Vi har redan tagit beslut kring annonsering och rekryteringskanaler, vilket innebär att vi inte är intresserade av säljsamtal eller erbjudanden om annonsering, rekryteringstjänster eller bemanning. Vi undanber oss därför vänligen, men bestämt, kontakt från mediesäljare och liknande aktörer.
