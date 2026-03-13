CNC-tekniker
2026-03-13
CNC-tekniker - Spännande uppdrag inom industrin
Om uppdraget
Vi söker nu en erfaren CNC-tekniker till ett spännande uppdrag hos ett etablerat industriföretag i Småland. Företaget arbetar med precisionsbearbetning och metallkomponenter för krävande industriella tillämpningar, och befinner sig i en expansiv fas med fokus på kvalitet, teknik och utveckling.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
I rollen kommer du, efter en introduktionsperiod, att arbeta självständigt med CNC-maskiner, främst fräs- och fleroperationsmaskiner. Du kommer att programmera maskiner och hantera hela produktionsflödet - från programmering och riggning till färdig detalj - där du även ansvarar för kvaliteten på de delar du tillverkar.
Du fungerar som en viktig resurs för kollegor och bidrar med din erfarenhet och kompetens när det gäller programmering, maskinställning och riggning. Arbetet sker i huvudsak med svartmaterial och rostfritt stål, och produktionen består av små serier och enstyckstillverkning.
Arbetsuppgifter och ansvar:
Självständigt ställa in och köra CNC-maskiner
Programmera maskiner enligt ritningar och behov
Riggning och ställning av maskiner
Ansvara för kvalitet på tillverkade detaljer
Stötta kollegor med programmering och maskininställningar vid behov
Vi söker dig som
Du är noggrann, strukturerad och tekniskt intresserad och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar med kollegor för bästa möjliga resultat. Rollen kräver att du är utåtriktad och kommunikativ, och kan fungera som spindeln i nätet ute i produktionen.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av CNC-maskiner och programmering
Är självgående, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Trivs i ett varierande och produktivt arbetsflöde
Är social och kommunicerar väl med kollegorÖvrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
