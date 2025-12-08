CNC-svarvare till Nordic Polytech Group AB!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trelleborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trelleborg
2025-12-08
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trelleborg
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Nu söker Ikett efter duktiga CNC-operatörer inom svarvning till Nordic Polytech Group AB i Trelleborg!
Vill du arbeta i en modern produktion med högteknologiska plastkomponenter och vara en del av ett växande företag med stark framtidstro? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Som CNC-operatör hos Nordic Polytech Group kommer du huvudsakligen arbeta med CNC-maskiner och tillverkning utifrån färdiga underlag såsom tillverkningsorder, ställdatablad och program. Företaget producerar många olika högkvalitativa komponenter, vilket gör att noggrannhet och känsla för kvalitet blir en central del av ditt arbete.
Arbetstiden är under upplärning dagtid, därefter 2-skift.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Ikett Personalpartner AB med Nordic Polytech Group. Anställning inleds med en provanställning direkt på Nordic Polytech Group och förväntas sedan övergå till en tillsvidareanställning.Om företaget
Nordic Polytech Group är Nordens ledande leverantör av CNC-bearbetade hightech-komponenter i plast. Med högteknisk kompetens, modern maskinpark och lång erfarenhet hjälper vi våra kunder hela vägen - från idé till färdig detalj. Våra kunder finns inom branscher med högt ställda krav, där kvalitet, precision och innovationsförmåga är avgörande.
Företaget erbjuder:
• En roll i ett stabilt och växande företag.
• Arbete i en modern maskinpark med avancerad teknik.
• Engagerade kollegor och möjlighet att utvecklas i yrkesrollen.Profil
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och flexibel person som gillar problemlösning och teknik. Du är beslutsam, noggrann och samarbetsvillig, och du har lätt för att kommunicera både med kollegor och andra avdelningar i företaget.
• Utbildning inom CNC
• Erfarenhet som CNC-operatör (svarv)
• God kunskap i ritningsläsning och mätteknik
• Erfarenhet från tillverkning/produktion
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9632562