CNC-operatör till vår kund i Fagersta!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Fagersta Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Fagersta
2026-01-24
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Fagersta
, Västerås
, Eskilstuna
, Örebro
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet som CNC-operatör med inriktning mot svarv. Du är noggrann, arbetar självständigt och trivs i en dynamisk och tekniskt utmanande miljö.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till en effektiv och kvalitativ produktion? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-01-24Om tjänsten
Du kommer att arbeta med CNC-bearbetning, maskinövervakning och olika moment inom tillverkningsprocessen. Det är ett tekniskt utmanande och varierande arbete där du säkerställer att maskinerna fungerar effektivt och att produktionen håller hög kvalitet. Tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor ser du till att produktionen löper smidigt och att alla arbetsmoment genomförs noggrant. Jobbet är både fysiskt och tempofyllt, vilket gör det perfekt för dig som trivs i en dynamisk och händelserik arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Ställa in CNC-maskiner för att bearbeta delar enligt tekniska ritningar och specifikationer.
Övervaka och justera maskiner under produktion för att säkerställa att alla delar håller hög kvalitet och att produktionen löper effektivt.
Utföra kvalitetskontroller av de bearbetade delarna, mäta och inspektera för att säkerställa att de är inom de specificerade toleranserna.
Byta verktyg och material i maskinerna för att optimera produktionen och minimera stillestånd.
Ansvara för att maskinerna hålls rena och i gott skick genom löpande underhåll och förebyggande åtgärder.
Arbeta tätt med andra i produktionsteamet för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde och effektiv maskinövervakning.
Följa säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöstandarder för att säkerställa en trygg arbetsplats.
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Ritläsning
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har ett bra ordningssinne
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Truckkort och traverskort är meriterande, men inget krav
Arbetstid: 3 skift, nattskift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Vecka 48
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6687148-1806264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Slånbärsgatan 12 (visa karta
)
722 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9702847