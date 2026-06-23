CNC-operatör till Specialverktyg
Skill Kompetenspartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Specialverktyg i Norrköping AB är ett familjeägt företag som sedan 1992 utvecklar, konstruerar och tillverkar skärande specialverktyg och precisionsdetaljer för industrikunder världen över. Med över 30 års erfarenhet har företaget byggt upp en stark position inom avancerad precisionstillverkning och levererar idag lösningar till kunder inom bland annat medicinteknik, flyg- och rymdindustri samt andra högteknologiska verksamheter.
Genom att kombinera gediget hantverk med modern CNC-teknik, hög specialistkompetens och en kontinuerligt uppdaterad maskinpark skapas produkter där kvalitet och precision är avgörande. Verksamheten omfattar hela processen – från idé och konstruktion till färdig produkt.
Hos Specialverktyg får du arbeta med några av marknadens mest avancerade precisionsdetaljer i en miljö där toleranser mäts i mikrometer. Med modern mätteknik, hög teknisk kompetens och spännande projekt mot framtidens industri erbjuds du en utvecklande vardag där kvalitet, innovation och yrkesstolthet står i centrum.Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör blir du en viktig del av Specialverktygs fortsatta tillväxt och utveckling. Du arbetar med slipning och bearbetning av högprecisionsverktyg och detaljer där noggrannhet och kvalitet är avgörande för slutresultatet.
Rollen innefattar maskinhantering, ritningsläsning, mätning och kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller verksamhetens höga krav på precision. Du arbetar i en varierande miljö där tekniskt kunnande, problemlösning och kvalitet står i fokus.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen. Saknar du erfarenhet av rundslipning får du stöd av en handledare som ansvarar för din introduktion och internutbildning, vilket ger dig goda förutsättningar att utvecklas i rollen.
Tjänsten är förlagd till dagtid.Profil
Vi söker dig som har en CNC-utbildning och ett stort intresse för teknik och tillverkning. Du uppskattar att arbeta med precision och trivs i en miljö där kvalitet står i fokus.
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och har en vilja att utvecklas tillsammans med företaget. Du behöver inte ha erfarenhet av rundslipning sedan tidigare – det viktigaste är att du har rätt inställning, ett tekniskt intresse och en ambition att lära dig.Kvalifikationer
CNC-utbildning
Grundläggande förståelse för ritningsläsning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av slipning eller rundslipning
Erfarenhet av CNC-bearbetning
Erfarenhet från verkstadsindustrin
Kunskap inom mätteknik och kvalitetskontroll
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar Specialverktyg i Norrköping AB med Skill. Urval och intervjuer sker löpande, vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Felicia Wickenberg på 011-470 53 06 eller felicia.wickenberg@skill.se
.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Specialverktygs fortsatta utveckling inom avancerad precisionstillverkning!
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7935665-2065448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Källvindsgatan 1 (visa karta
)
602 40 NORRKÖPING Jobbnummer
9974183