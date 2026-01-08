CNC-operatör till spännande uppdrag i Laholm!
Pauder & People Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Laholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Laholm
2026-01-08
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauder & People Bemanning AB i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på Pauder & People efter skickliga operatörer för ett långsiktigt uppdrag hos ett av våra mest attraktiva kundföretag i Laholm. Här får du chansen att arbeta i en modern och högautomatiserad produktionsmiljö där avancerad teknik möter halländsk tillverkningsanda.
Uppdraget är på heltid och för rätt person finns mycket goda möjligheter att gå över i en fast anställning direkt hos vår kund.
Om tjänsten Som CNC-operatör hos vår kund arbetar du med bearbetning av avancerade material. Rollen innebär allt från maskinställ och körning till löpande kvalitetskontroller. Här handlar det inte bara om massproduktion, utan om precision och förståelse för materialets unika egenskaper. Du blir en del av ett sammansvetsat team där teknisk utveckling och hög säkerhetsstandard står i fokus.
Vem är du? Vi söker dig som känner en stor yrkesstolthet och som trivs med att ansvara för din del av produktionskedjan. Du är noggrann, lösningsorienterad och fungerar lika bra på egen hand som i samarbete med dina kollegor.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av CNC-styrda maskiner: Du är trygg i att navigera i styrsystem och förstår maskinens logik.
Är tekniskt kunnig: Du har god vana av ritningsläsning och behärskar mätteknik för att säkerställa att varje detalj håller högsta kvalitet.
Har rätt inställning: Du är pålitlig, punktlig och trivs i en miljö med högt tempo och korta beslutsvägar.
Krav: B-körkort och tillgång till bil.
Det här erbjuder vi dig Genom Pauder & People får du en personlig kontaktperson som känner den lokala marknaden och stöttar dig i din utveckling. Vi ser till att du får rätt förutsättningar för att lyckas och trivas på din nya arbetsplats.
Varför Pauder People?
Hos oss är du aldrig bara ett nummer i mängden. Vi är ett personligt bolag som brinner för Hallands arbetsmarknad. Vi erbjuder:
En dedikerad kontaktperson: Vi känner dig vid namn och följer upp dig på plats i Laholm.
Lokal expertis: Vi kan den lokala marknaden och hjälper dig att hitta rätt företag för just din kompetens.
Trygga villkor: Rättvis lön, schyssta villkor och en språngbräda till en fast anställning.
Sätt halländsk kraft i din karriär! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Registrera dig nu eller hör av dig direkt till oss om du vill veta mer om tjänsten i Laholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798) Arbetsplats
Laholm Kontakt
Fredrik Paulsson fredrik.paulsson@pauderpeople.se 0732002860 Jobbnummer
9674767